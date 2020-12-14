Додано: Суб 05 лис, 2022 13:28

Richi написав: airmax78 написав: Я вообще не хочу обсуждать вкусы собственников или потенциальных покупателей. Это никакого отношения к делу не имеет. Важно есть ли вкус у дизайнера. Если есть - квартира в любом стиле будет востребованной и пох на индивидуальные вкусы. Если нет - то в каком бы стиле он не работал - на выходе будет УГ. Поэтому мне немного смешно слушать рассказы rjkz про ох и ах квартиры которые он делал. Я вообще не хочу обсуждать вкусы собственников или потенциальных покупателей. Это никакого отношения к делу не имеет. Важно есть ли вкус у дизайнера. Если есть - квартира в любом стиле будет востребованной и пох на индивидуальные вкусы. Если нет - то в каком бы стиле он не работал - на выходе будет УГ. Поэтому мне немного смешно слушать рассказы rjkz про ох и ах квартиры которые он делал.

А кто такой дизайнер? Это человек,который покупает вам за ваши деньги то, что хотел бы купить себе но не может этого позволить. И почему он должен быть эталоном. А кто такой дизайнер? Это человек,который покупает вам за ваши деньги то, что хотел бы купить себе но не может этого позволить. И почему он должен быть эталоном.

Слово дизайнер, а точнее архитектор (потому что дизайнер кагбе намекает на 3х месячные курсы, что не айс), это как слово доктор. Есть мудаки, а есть хорошие врачи. Наличие вкуса у архитектора к корочке диплома автоматически не прилагается. Поэтому конечно и архитектор может не быть эталоном, но в среднем у архитектора всего равно намного больше понятия о композиции, гармоничном сочетании цветов, и правильном расположении и функциональности изделий и конструкций, чем у среднего заказчика.Но поскольку у заказчика много денег и уверенность в своем практически безукоризненном вкусе, то запороть он конечно может любой проект. И потом вы удивляетесь угловой мойке.Аргумент про бедность архитектора как причину плохого дизайна - это как бедного художника: ну что он может, раз бедный, верно? Ведь исторически художники все при жизни были обычно миллионеры )И к слову, выбор материалов и техники определяется бюджетом, а не бюджет подтягивается под безумные хотелки архитектора.