Додано: Суб 05 лис, 2022 15:18

Richi написав: airmax78 написав: Ну и ок, как будто вы единственный покупатель на рынке. Придет другой, кому не насрать. Откуда эта вечная тяга к шаре? Ну и ок, как будто вы единственный покупатель на рынке. Придет другой, кому не насрать. Откуда эта вечная тяга к шаре?

Простите, за глупый вопрос: а зачем вам деньги? Мне деньги дают свободу во многих отношениях, включая передвижение и свободу выбора. Я хочу за свои деньги выбирать, что купить и чем пользоваться, а не быть человеком, которому за его деньги что-то навязывают. Человек выбрал, купил, а я должен с этим согласиться и оплатить его выбор? Нет, извините, это мои деньги и на них я буду веселиться, как я хочу, а не продавец. Простите, за глупый вопрос: а зачем вам деньги? Мне деньги дают свободу во многих отношениях, включая передвижение и свободу выбора. Я хочу за свои деньги выбирать, что купить и чем пользоваться, а не быть человеком, которому за его деньги что-то навязывают. Человек выбрал, купил, а я должен с этим согласиться и оплатить его выбор? Нет, извините, это мои деньги и на них я буду веселиться, как я хочу, а не продавец.

Собственно, так себя и ведут люди с деньгами.Люди, которым приходится занимать у всех родственников, чтобы купить панельку и съехать от родителей, покупают "заходи и живи". Но это совершенно другой сегмент.Я уж в очередной раз брошу камень в максов огород и в очередной раз из кармана своего опыта и опыта других прорабов строителей.То, что НАРИСУЕТ дизайнер (даже не архитектор) потом приходится в 90% случаев по месту переделывать, подгонять, а от чего-то отказваться. Некоторые вещи невозможно технически воплотить в жизнь, но стоит над ухом ОНО, с раздутым самомнением и орет, что у него вкус. ЕСли заказчик не включает голову и не работает с прорабом и, все-таки желательно архитектором, а не дизайнером, то то что потом получается как раз и оказывается, что смотрится оно супер, а жить в этом невозможно.Обычное дело - это когда ДИЗАЙНЕРЫ не соображают, что строительные размеры и проектные обычно отличаются, что природные материалы имеют разные оттенки, что красивые на вид материалы не всегда могут эксплуатировться так как привык заказчик и ему надо или выбирать другие или менять свой образ жизни.Особенно это касается использования мрамора, паркета, особенно определенных пород дерева.Очередной пример из сундука жизненного опыта.ул. Старонаводницкая, дом-волна. Квартира 170 метров. Паркетная доска Черс, орех. Заказчица -крупная женщина. На новоселье пришли к ней подруги, некоторые подобного телосложения.Как Вы думаете происходят приемы? Снимайте ваши туфли на шпильках, вон тапочки растоптанные вонючие возьмите?И вот толпа мадамов на шпильках за один вечер убила этот паркет. Больше 150 евро за метр только паркета. 170 метров. Локально не реставрируется.Частный дом, дизайнер понавесил люстр по несколько десятков куе каждая. Потом оказалось, что заказчик около 2 метров ростом и в прихожей, когда одевает пальто или свитер, цепляет люстру руками.Кухни, как Вы правильно заметили, обычно, не чтобы на них готовить, а чтобы любоваться и фоточки в журналы посылать. То лбом об вытяжку бьешься, то смотришь на верхние шкафы в потолок и думаешь, ну кто полезет на 2,5+ метровую высоту за посудой, причем над столешницей, которая выступает, то есть предполагается на нее становиться ногами?Или действующий камин с примыканием пола белого мрамора.