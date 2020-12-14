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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10388103891039010391

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 15:37

  adeges написав:
  Richi написав:
  airmax78 написав:Я вообще не хочу обсуждать вкусы собственников или потенциальных покупателей. Это никакого отношения к делу не имеет. Важно есть ли вкус у дизайнера. Если есть - квартира в любом стиле будет востребованной и пох на индивидуальные вкусы. Если нет - то в каком бы стиле он не работал - на выходе будет УГ. Поэтому мне немного смешно слушать рассказы rjkz про ох и ах квартиры которые он делал.

А кто такой дизайнер? Это человек,который покупает вам за ваши деньги то, что хотел бы купить себе но не может этого позволить. И почему он должен быть эталоном.


Слово дизайнер, а точнее архитектор (потому что дизайнер кагбе намекает на 3х месячные курсы, что не айс), это как слово доктор. Есть мудаки, а есть хорошие врачи. Наличие вкуса у архитектора к корочке диплома автоматически не прилагается. Поэтому конечно и архитектор может не быть эталоном, но в среднем у архитектора всего равно намного больше понятия о композиции, гармоничном сочетании цветов, и правильном расположении и функциональности изделий и конструкций, чем у среднего заказчика.

Но поскольку у заказчика много денег и уверенность в своем практически безукоризненном вкусе, то запороть он конечно может любой проект. И потом вы удивляетесь угловой мойке.

Аргумент про бедность архитектора как причину плохого дизайна - это как бедного художника: ну что он может, раз бедный, верно? Ведь исторически художники все при жизни были обычно миллионеры )

И к слову, выбор материалов и техники определяется бюджетом, а не бюджет подтягивается под безумные хотелки архитектора.


Чтобы получить корочку дизайнера, достаточно или курсов или просто себя так назвать. Архитектор 5 лет учится в строительном ВУЗе и хотя технари из них не то, чтобы шикарные, но хотябы они "рядом лежали". Мы их в институте "художниками" называли и преподы тоже. Но по сравнению с дизайнерами - они суперпрофессионалы.
Да, как что должно быть расположено, природное и искусственное освещение, теплотехнические расчеты, нормы эргономики и тд, включая хоть какие-то понятия о свойсвах строительных материалов и технологий они имеют. И если не какой-то глупый пройоп, который может сделать каждый (типа "ну и как эту тяжеленную и огромную ванну внести в ванную?" или "как по узкой лестнице завернуть огромный неразборной диван?"), то в принципе с ними работать можно, хоть и по месту тоже все может меняться.Но они хоть в большинстве случаев вменяемые.
Мне сравнение с врачами не очень нравится, но если уж про медицину, архитектор - пусть будет врач, дизайнер - знахарь, щаман, шарлатан. Кто угодно, но не врач. Врач знает как устроен организм, знает технологии, пардон, протоколы, лечения, имеет массу смежных знаний по химиии, фармакалогии и тд. Его 6+ лет пичкали всем опытом Человечества в этой сфере. Знахарь, шаман, дизайнер - "я так вижу".
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 15:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

На ветке господствует оголтелый земсковизм. Ребята, все нормальные дизайнеры - архитекторы по образованию.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 16:27

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Ну и ок, как будто вы единственный покупатель на рынке. Придет другой, кому не

Тут наче всі люди мудрі, розбираються в багатьох питаннях, а може і в усіх, але дивлячись на той факт, що зараз відбувається за вікном прелесці, то наступний купець цього добра може з'явитися років через 3.
Зараз закінчуються умовні Реуси, які назбирали котлєтки до 24.02.
А хто зараз умовний купець?


Категорiя "покупай коли ллється кров".
Загнати таким людям багатоквартирний ширпотреб (вибач Макс, але порiвнюючи з Заходом це так) з генератором в подарунок, з продажем за дорученням, за 350к, зможе тiльки Вовк з Уолл-стрiт (пiд регот колег по цеху).
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 16:57

  airmax78 написав:На ветке господствует оголтелый земсковизм. Ребята, все нормальные дизайнеры - архитекторы по образованию.


Называйте архитекторов архитекторами и не будет проблем.
На рынке проектных услуг присутствуют и те и другие.
Мне приходилось иметь дело с дизайнером, закончившим Гнесинку.
Как назвать его архитектором.
Вы не можете назвать инженером человека без профильного образование.
Вот архитектор - это инженер-художник, имеющий диплом строительного вуза. Дизайнер - просто художник.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 17:03

  little_wanderer написав:
  somilitark написав:
  airmax78 написав:Ну и ок, как будто вы единственный покупатель на рынке. Придет другой, кому не

Тут наче всі люди мудрі, розбираються в багатьох питаннях, а може і в усіх, але дивлячись на той факт, що зараз відбувається за вікном прелесці, то наступний купець цього добра може з'явитися років через 3.
Зараз закінчуються умовні Реуси, які назбирали котлєтки до 24.02.
А хто зараз умовний купець?


Категорiя "покупай коли ллється кров".

Це не моя ЦА. Я ж писав хто моя ЦА: цілеспрямовані, талановиті, успішні українці з вірою у велике майбутнє України. Справжні патріоти, світлі люди, а нє вот ета вот всьо.
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 05 лис, 2022 17:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 17:06

  Richi написав:
  airmax78 написав:Ну и ок, как будто вы единственный покупатель на рынке. Придет другой, кому не насрать. Откуда эта вечная тяга к шаре?

Простите, за глупый вопрос: а зачем вам деньги? Мне деньги дают свободу во многих отношениях, включая передвижение и свободу выбора. Я хочу за свои деньги выбирать, что купить и чем пользоваться, а не быть человеком, которому за его деньги что-то навязывают. Человек выбрал, купил, а я должен с этим согласиться и оплатить его выбор? Нет, извините, это мои деньги и на них я буду веселиться, как я хочу, а не продавец.

не так с ними хорошо,как без них плохо,у Кисули есть фантазия .Заседание продолжается :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 17:17

  airmax78 написав:
  little_wanderer написав:Категорiя "покупай коли ллється кров".

Це не моя ЦА. Я ж писав хто моя ЦА: цілеспрямовані, талановиті, успішні українці з вірою у велике майбутнє України. Справжні патріоти, світлі люди, а нє вот ета вот всьо.


Всi хотять нажитись на світлих (aka наївних) людях, чому яскравий приклад ви.
Тому до моменту досягнення 350куе свiтлi люди просто не доживають - iх облапошують набагато ранiше, або вони перетворюються на цинiкiв, якi не вiрять нi в що.
Востаннє редагувалось little_wanderer в Суб 05 лис, 2022 17:34, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 17:28

  little_wanderer написав:
  airmax78 написав:
  little_wanderer написав:Категорiя "покупай коли ллється кров".

Це не моя ЦА. Я ж писав хто моя ЦА: цілеспрямовані, талановиті, успішні українці з вірою у велике майбутнє України. Справжні патріоти, світлі люди, а нє вот ета вот всьо.


Всi хотять нажитись на світлих (aka наївних) людях, чому яскравий приклад ви.
Тому до моменту досягнення 350куе свiтлi люди просто не доживають - iх облапошують набагато ранiше, або вони перетворюються на цинiкiв, якi не вiрять нi в що.

Що означає наївних та облапошувати? Я продам квартиру за собівартістю - подарую світлим людям 2 роки життя. Мені здається що це акт жертовності з мого боку. Про яке «облапошують» мова - взагалі не розумію.
airmax78
 
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