Додано: Суб 05 лис, 2022 15:37

adeges написав: Richi написав: airmax78 написав: Я вообще не хочу обсуждать вкусы собственников или потенциальных покупателей. Это никакого отношения к делу не имеет. Важно есть ли вкус у дизайнера. Если есть - квартира в любом стиле будет востребованной и пох на индивидуальные вкусы. Если нет - то в каком бы стиле он не работал - на выходе будет УГ. Поэтому мне немного смешно слушать рассказы rjkz про ох и ах квартиры которые он делал. Я вообще не хочу обсуждать вкусы собственников или потенциальных покупателей. Это никакого отношения к делу не имеет. Важно есть ли вкус у дизайнера. Если есть - квартира в любом стиле будет востребованной и пох на индивидуальные вкусы. Если нет - то в каком бы стиле он не работал - на выходе будет УГ. Поэтому мне немного смешно слушать рассказы rjkz про ох и ах квартиры которые он делал.

А кто такой дизайнер? Это человек,который покупает вам за ваши деньги то, что хотел бы купить себе но не может этого позволить. И почему он должен быть эталоном. А кто такой дизайнер? Это человек,который покупает вам за ваши деньги то, что хотел бы купить себе но не может этого позволить. И почему он должен быть эталоном.



Слово дизайнер, а точнее архитектор (потому что дизайнер кагбе намекает на 3х месячные курсы, что не айс), это как слово доктор. Есть мудаки, а есть хорошие врачи. Наличие вкуса у архитектора к корочке диплома автоматически не прилагается. Поэтому конечно и архитектор может не быть эталоном, но в среднем у архитектора всего равно намного больше понятия о композиции, гармоничном сочетании цветов, и правильном расположении и функциональности изделий и конструкций, чем у среднего заказчика.



Но поскольку у заказчика много денег и уверенность в своем практически безукоризненном вкусе, то запороть он конечно может любой проект. И потом вы удивляетесь угловой мойке.



Аргумент про бедность архитектора как причину плохого дизайна - это как бедного художника: ну что он может, раз бедный, верно? Ведь исторически художники все при жизни были обычно миллионеры )



И к слову, выбор материалов и техники определяется бюджетом, а не бюджет подтягивается под безумные хотелки архитектора. Слово дизайнер, а точнее архитектор (потому что дизайнер кагбе намекает на 3х месячные курсы, что не айс), это как слово доктор. Есть мудаки, а есть хорошие врачи. Наличие вкуса у архитектора к корочке диплома автоматически не прилагается. Поэтому конечно и архитектор может не быть эталоном, но в среднем у архитектора всего равно намного больше понятия о композиции, гармоничном сочетании цветов, и правильном расположении и функциональности изделий и конструкций, чем у среднего заказчика.Но поскольку у заказчика много денег и уверенность в своем практически безукоризненном вкусе, то запороть он конечно может любой проект. И потом вы удивляетесь угловой мойке.Аргумент про бедность архитектора как причину плохого дизайна - это как бедного художника: ну что он может, раз бедный, верно? Ведь исторически художники все при жизни были обычно миллионеры )И к слову, выбор материалов и техники определяется бюджетом, а не бюджет подтягивается под безумные хотелки архитектора.

Чтобы получить корочку дизайнера, достаточно или курсов или просто себя так назвать. Архитектор 5 лет учится в строительном ВУЗе и хотя технари из них не то, чтобы шикарные, но хотябы они "рядом лежали". Мы их в институте "художниками" называли и преподы тоже. Но по сравнению с дизайнерами - они суперпрофессионалы.Да, как что должно быть расположено, природное и искусственное освещение, теплотехнические расчеты, нормы эргономики и тд, включая хоть какие-то понятия о свойсвах строительных материалов и технологий они имеют. И если не какой-то глупый пройоп, который может сделать каждый (типа "ну и как эту тяжеленную и огромную ванну внести в ванную?" или "как по узкой лестнице завернуть огромный неразборной диван?"), то в принципе с ними работать можно, хоть и по месту тоже все может меняться.Но они хоть в большинстве случаев вменяемые.Мне сравнение с врачами не очень нравится, но если уж про медицину, архитектор - пусть будет врач, дизайнер - знахарь, щаман, шарлатан. Кто угодно, но не врач. Врач знает как устроен организм, знает технологии, пардон, протоколы, лечения, имеет массу смежных знаний по химиии, фармакалогии и тд. Его 6+ лет пичкали всем опытом Человечества в этой сфере. Знахарь, шаман, дизайнер - "я так вижу".