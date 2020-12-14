Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Розрахунок реальноi цiни зараз мае бути не вiд вложених грошей в цеглу або гiпсокартон, а вiд цiни в краiнах куди можна виiхати або зараз або пiсля вiйни, помноженому на коефiцiенти зарплат в цих краiнах та на коефiцiент локацii України стосовно її сусiдiв та обстановки в цих сусiдiв. Про ранiше вкладену собiвартiсть можете забути, цей фактор не буде грати в найближчому часi.
little_wanderer написав:Розрахунок реальноi цiни зараз мае бути не вiд вложених грошей в цеглу або гiпсокартон, а вiд цiни в краiнах куди можна виiхати або зараз або пiсля вiйни, помноженому на коефiцiенти зарплат в цих краiнах та на коефiцiент локацii України стосовно її сусiдiв та обстановки в цих сусiдiв. Про ранiше вкладену собiвартiсть можете забути, цей фактор не буде грати в найближчому часi.
Повністю згодний. Тому до собівартості додаю ще інфляцію 2020-2022.
airmax78 написав:Я продам квартиру за собівартістю - подарую світлим людям 2 роки життя. Мені здається що це акт жертовності з мого боку. Про яке «облапошують» мова - взагалі не розумію.
В Вашем случае понятие "себестоимость" изнасиловано в извращенной форме трижды, убито и закопано в придорожной канаве. Так как Вы в себестоимость включили: 1)потраченное свое время, бензин и амортизацию транспортного средства на котором передвигались 2) все свои пройопы по работам и материалам 3)благополучие прораба(который не с ОЛХ) и всех его родственников на годы вперед 4)благополучие архитектора и всех работников прораба с их семьями на годы вперед 5) неправильный выбор материалов и оборудования. При достаточном опыте можно было потратить в разы меньшую сумму на это и иметь тот же вау-эффект для продажи. Но это ж было "для себя"(С). "На этом не экономят"(С) Да и вообще на сегодня не имеет никакого значения сколько вбухано в ремонт.
Рабочая формула определения цены для объектов такого класса со свежим, не юзаным ремонтом на сегодня: Цена объекта = цена котлована/начальной стадии 2018-2019 годов+ стоимость ремонта(метраж, умноженный на $300-500)
Почему именно цена 2018-19? Потому что только в эти два года за последние 10 лет она была приближена к истинной. 12-13 - была перегрета. С 14 по 17 занижена из-за событий 2014. Со второй половины 19 и по конец 21 - снова перегрета.
Я б сформулював краще: або світлим людям доведеться купувати квітку за її ціною, або чекати на кращі часи (на зниження ставки ФРС (хоча до чого вона в Києві - хз), закінчення війни, зменшення сонячної активності і т.ін.).
airmax78 написав:Я продам квартиру за собівартістю - подарую світлим людям 2 роки життя. Мені здається що це акт жертовності з мого боку. Про яке «облапошують» мова - взагалі не розумію.
В Вашем случае понятие "себестоимость" изнасиловано в извращенной форме трижды, убито и закопано в придорожной канаве. Так как Вы в себестоимость включили: 1)потраченное свое время, бензин и амортизацию транспортного средства на котором передвигались 2) все свои пройопы по работам и материалам 3)благополучие прораба(который не с ОЛХ) и всех его родственников на годы вперед 4)благополучие архитектора и всех работников прораба с их семьями на годы вперед 5) неправильный выбор материалов и оборудования. При достаточном опыте можно было потратить в разы меньшую сумму на это и иметь тот же вау-эффект для продажи. Но это ж было "для себя"(С). "На этом не экономят"(С) Да и вообще на сегодня не имеет никакого значения сколько вбухано в ремонт.
Рабочая формула определения цены для объектов такого класса со свежим, не юзаным ремонтом на сегодня: Цена объекта = цена котлована/начальной стадии 2018-2019 годов+ стоимость ремонта(метраж, умноженный на $300-500)
Почему именно цена 2018-19? Потому что только в эти два года за последние 10 лет она была приближена к истинной. 12-13 - была перегрета. С 14 по 17 занижена из-за событий 2014. Со второй половины 19 и по конец 21 - снова перегрета.
Вы каждым своим постом только все больше и больше убеждаете меня в том, что ничего не понимаете в обсуждаемой теме.
airmax78 написав:хватит уже нести этот бред про "у каждого свой вкус".
а что теперь такое время что вкусы у всех одинаковые?
Нет, теперь вкус Максима внесен в Палату мер и весов как эталонный и вкус каждого другого индивида будет соотноситься с ним. Вкус Максима равен единице, мой по соотношению к нему 0,000000001. Ваш, скажем, 0,9. Ну а Флая 0,9(9).
rjkz написав: Нет, теперь вкус Максима внесен в Палату мер и весов как эталонный и вкус каждого другого индивида будет соотноситься с ним. Вкус Максима равен единице, мой по соотношению к нему 0,000000001. Ваш, скажем, 0,9. Ну а Флая 0,9(9).
airmax78 написав:Ну и ок, как будто вы единственный покупатель на рынке. Придет другой, кому не
Тут наче всі люди мудрі, розбираються в багатьох питаннях, а може і в усіх, але дивлячись на той факт, що зараз відбувається за вікном прелесці, то наступний купець цього добра може з'явитися років через 3. Зараз закінчуються умовні Реуси, які назбирали котлєтки до 24.02. А хто зараз умовний купець? Воїн на перєдке? Так йому сотку збирати років 5. І він краще купить парадне в Тернополі за сотку, ніж у Кийові. Адекватності немає у венського в'язня, літає в хмарах і відмовляється вірити в реальність. Тут УА казав, що ремонт робиться дешевше в гривнях ніж рік тому, моя відповідь на це явище проста, ФРС підвищує ставки, вона вже не 0.25, а 4%. Кредити вже не по 1-2% річних, а по 6-7. Для іпотеки і довгостривалих вкладень це серйозний імпульс не робити ніяких вкладень. Гроші рік назад і зараз мають зовсім іншу ціну, але цей факт не береться до уваги. Шанс Реуса напевне вже в минулому, наступний покупець може буде, а може бути по цінам в 3 рази менше, все просто, як апельсин(с).
Парадне за сотку не купить в Тернополі, ціни ще до 24.02 були вищі чим на ближньому оКРЖН, а зараз і поготів. Кавалірка яка ще бачила Леоніда Брежнєва в той час була 15куе, а зараз, на 25..30% дорожче.
airmax78 написав:Я б сформулював краще: або світлим людям доведеться купувати квітку за її ціною, або чекати на кращі часи (на зниження ставки ФРС (хоча до чого вона в Києві - хз), закінчення війни, зменшення сонячної активності і т.ін.).
Якби не виявилось що чекати на кращі часи будете ви. Мабуть краще зняти з продажу та перестати на форумi обговорювати якiсь фантазii та зайнятись чимось корисним (заробляти з нуля на нову квiтку в США). I сдати в аренду рокiв на 5, шоб хоч трохи перебити поточнi втрати.
Востаннє редагувалось little_wanderer в Суб 05 лис, 2022 19:20, всього редагувалось 1 раз.