Додано: Суб 05 лис, 2022 18:39

airmax78 написав: Я продам квартиру за собівартістю - подарую світлим людям 2 роки життя. Мені здається що це акт жертовності з мого боку. Про яке «облапошують» мова - взагалі не розумію. - подарую світлим людям 2 роки життя. Мені здається що це акт жертовності з мого боку. Про яке «облапошують» мова - взагалі не розумію.

Рабочая формула определения цены для объектов такого класса со свежим, не юзаным ремонтом на сегодня:

Цена объекта = цена котлована/начальной стадии 2018-2019 годов+ стоимость ремонта(метраж, умноженный на $300-500)

В Вашем случае понятие "себестоимость" изнасиловано в извращенной форме трижды, убито и закопано в придорожной канаве. Так как Вы в себестоимость включили:1)потраченное свое время, бензин и амортизацию транспортного средства на котором передвигались2) все свои пройопы по работам и материалам3)благополучие прораба(который не с ОЛХ) и всех его родственников на годы вперед4)благополучие архитектора и всех работников прораба с их семьями на годы вперед5) неправильный выбор материалов и оборудования. При достаточном опыте можно было потратить в разы меньшую сумму на это и иметь тот же вау-эффект для продажи. Но это ж было "для себя"(С). "На этом не экономят"(С)Да и вообще на сегодня не имеет никакого значения сколько вбухано в ремонт.Почему именно цена 2018-19? Потому что только в эти два года за последние 10 лет она была приближена к истинной. 12-13 - была перегрета. С 14 по 17 занижена из-за событий 2014. Со второй половины 19 и по конец 21 - снова перегрета.