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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10390103911039210393>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 17:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Розрахунок реальноi цiни зараз мае бути не вiд вложених грошей в цеглу або гiпсокартон, а вiд цiни в краiнах куди можна виiхати або зараз або пiсля вiйни, помноженому на коефiцiенти зарплат в цих краiнах та на коефiцiент локацii України стосовно її сусiдiв та обстановки в цих сусiдiв.
Про ранiше вкладену собiвартiсть можете забути, цей фактор не буде грати в найближчому часi.
little_wanderer
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 18:13

  little_wanderer написав:Розрахунок реальноi цiни зараз мае бути не вiд вложених грошей в цеглу або гiпсокартон, а вiд цiни в краiнах куди можна виiхати або зараз або пiсля вiйни, помноженому на коефiцiенти зарплат в цих краiнах та на коефiцiент локацii України стосовно її сусiдiв та обстановки в цих сусiдiв.
Про ранiше вкладену собiвартiсть можете забути, цей фактор не буде грати в найближчому часi.

Повністю згодний. Тому до собівартості додаю ще інфляцію 2020-2022.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 18:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

rjkz написав:Вы не можете назвать инженером человека без профильного образование.


Окрім ІТ
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 18:39

  airmax78 написав:Я продам квартиру за собівартістю - подарую світлим людям 2 роки життя. Мені здається що це акт жертовності з мого боку. Про яке «облапошують» мова - взагалі не розумію.

В Вашем случае понятие "себестоимость" изнасиловано в извращенной форме трижды, убито и закопано в придорожной канаве. Так как Вы в себестоимость включили:
1)потраченное свое время, бензин и амортизацию транспортного средства на котором передвигались
2) все свои пройопы по работам и материалам
3)благополучие прораба(который не с ОЛХ) и всех его родственников на годы вперед
4)благополучие архитектора и всех работников прораба с их семьями на годы вперед
5) неправильный выбор материалов и оборудования. При достаточном опыте можно было потратить в разы меньшую сумму на это и иметь тот же вау-эффект для продажи. Но это ж было "для себя"(С). "На этом не экономят"(С)
Да и вообще на сегодня не имеет никакого значения сколько вбухано в ремонт.
Рабочая формула определения цены для объектов такого класса со свежим, не юзаным ремонтом на сегодня:
Цена объекта = цена котлована/начальной стадии 2018-2019 годов+ стоимость ремонта(метраж, умноженный на $300-500)

Почему именно цена 2018-19? Потому что только в эти два года за последние 10 лет она была приближена к истинной. 12-13 - была перегрета. С 14 по 17 занижена из-за событий 2014. Со второй половины 19 и по конец 21 - снова перегрета.
Damien
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 18:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я б сформулював краще: або світлим людям доведеться купувати квітку за її ціною, або чекати на кращі часи (на зниження ставки ФРС (хоча до чого вона в Києві - хз), закінчення війни, зменшення сонячної активності і т.ін.).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 18:56

  Damien написав:
  airmax78 написав:Я продам квартиру за собівартістю - подарую світлим людям 2 роки життя. Мені здається що це акт жертовності з мого боку. Про яке «облапошують» мова - взагалі не розумію.

В Вашем случае понятие "себестоимость" изнасиловано в извращенной форме трижды, убито и закопано в придорожной канаве. Так как Вы в себестоимость включили:
1)потраченное свое время, бензин и амортизацию транспортного средства на котором передвигались
2) все свои пройопы по работам и материалам
3)благополучие прораба(который не с ОЛХ) и всех его родственников на годы вперед
4)благополучие архитектора и всех работников прораба с их семьями на годы вперед
5) неправильный выбор материалов и оборудования. При достаточном опыте можно было потратить в разы меньшую сумму на это и иметь тот же вау-эффект для продажи. Но это ж было "для себя"(С). "На этом не экономят"(С)
Да и вообще на сегодня не имеет никакого значения сколько вбухано в ремонт.
Рабочая формула определения цены для объектов такого класса со свежим, не юзаным ремонтом на сегодня:
Цена объекта = цена котлована/начальной стадии 2018-2019 годов+ стоимость ремонта(метраж, умноженный на $300-500)

Почему именно цена 2018-19? Потому что только в эти два года за последние 10 лет она была приближена к истинной. 12-13 - была перегрета. С 14 по 17 занижена из-за событий 2014. Со второй половины 19 и по конец 21 - снова перегрета.

Вы каждым своим постом только все больше и больше убеждаете меня в том, что ничего не понимаете в обсуждаемой теме.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 19:07

  rjkz написав:
  vitaliian написав:
  airmax78 написав:хватит уже нести этот бред про "у каждого свой вкус".
а что теперь такое время что вкусы у всех одинаковые?


Нет, теперь вкус Максима внесен в Палату мер и весов как эталонный и вкус каждого другого индивида будет соотноситься с ним.
Вкус Максима равен единице, мой по соотношению к нему 0,000000001.
Ваш, скажем, 0,9.
Ну а Флая 0,9(9).

Ви хочете сказати, що це
https://fi202x.blogspot.com/2022/10/blog-post_28.html
і квіточка аірмакса, відрізняється на 1-0.9(9)?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 19:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  rjkz написав:
Нет, теперь вкус Максима внесен в Палату мер и весов как эталонный и вкус каждого другого индивида будет соотноситься с ним.
Вкус Максима равен единице, мой по соотношению к нему 0,000000001.
Ваш, скажем, 0,9.
Ну а Флая 0,9(9).

Ви хочете сказати, що це
https://fi202x.blogspot.com/2022/10/blog-post_28.html
і квіточка аірмакса, відрізняється на 1-0.9(9)?
С- Сарказм
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 19:11

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Ну и ок, как будто вы единственный покупатель на рынке. Придет другой, кому не

Тут наче всі люди мудрі, розбираються в багатьох питаннях, а може і в усіх, але дивлячись на той факт, що зараз відбувається за вікном прелесці, то наступний купець цього добра може з'явитися років через 3.
Зараз закінчуються умовні Реуси, які назбирали котлєтки до 24.02.
А хто зараз умовний купець?
Воїн на перєдке? Так йому сотку збирати років 5.
І він краще купить парадне в Тернополі за сотку, ніж у Кийові.
Адекватності немає у венського в'язня, літає в хмарах і відмовляється вірити в реальність.
Тут УА казав, що ремонт робиться дешевше в гривнях ніж рік тому, моя відповідь на це явище проста, ФРС підвищує ставки, вона вже не 0.25, а 4%.
Кредити вже не по 1-2% річних, а по 6-7.
Для іпотеки і довгостривалих вкладень це серйозний імпульс не робити ніяких вкладень.
Гроші рік назад і зараз мають зовсім іншу ціну, але цей факт не береться до уваги.
Шанс Реуса напевне вже в минулому, наступний покупець може буде, а може бути по цінам в 3 рази менше, все просто, як апельсин(с).

Парадне за сотку не купить в Тернополі, ціни ще до 24.02 були вищі чим на ближньому оКРЖН, а зараз і поготів. Кавалірка яка ще бачила Леоніда Брежнєва в той час була 15куе, а зараз, на 25..30% дорожче.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 19:11

  airmax78 написав:Я б сформулював краще: або світлим людям доведеться купувати квітку за її ціною, або чекати на кращі часи (на зниження ставки ФРС (хоча до чого вона в Києві - хз), закінчення війни, зменшення сонячної активності і т.ін.).


Якби не виявилось що чекати на кращі часи будете ви.
Мабуть краще зняти з продажу та перестати на форумi обговорювати якiсь фантазii та зайнятись чимось корисним (заробляти з нуля на нову квiтку в США).
I сдати в аренду рокiв на 5, шоб хоч трохи перебити поточнi втрати.
Востаннє редагувалось little_wanderer в Суб 05 лис, 2022 19:20, всього редагувалось 1 раз.
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