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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 05 лис, 2022 19:19
Faceless написав:
rjkz написав:Вы не можете назвать инженером человека без профильного образование.
Окрім ІТ
абаснуй?
якщо маєш на увазі формошльопів, то згоден.
Цікаво, Бігор підпадає під яку тему?
Матаном володіє, чи арифметикою на рівні бухгалтера із великої четвірки?
Чи як долярчик, в ЗСУ тільки взнає, що таке азимут і як його готувати?
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 05 лис, 2022 19:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 05 лис, 2022 19:22
little_wanderer написав: airmax78 написав:
Я б сформулював краще: або світлим людям доведеться купувати квітку за її ціною, або чекати на кращі часи (на зниження ставки ФРС (хоча до чого вона в Києві - хз), закінчення війни, зменшення сонячної активності і т.ін.).
Оце правильно.
А краще зняти з продажу та перестати на форумi обговорювати якiсь фантазii та зайнятись чимось корисним (заробляти з нуля на нову квiтку в США).
Квартиру мабуть краще сдати в аренду рокiв на 5.
Квітка повинна залишатись недоторканою та чекати на свою світлу людину.
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Додано: Суб 05 лис, 2022 19:25
flyman написав: Faceless написав:
rjkz написав:Вы не можете назвать инженером человека без профильного образование.
Окрім ІТ
абаснуй?
якщо маєш на увазі формошльопів, то згоден.
Цікаво, Бігор підпадає під яку тему?
Матаном володіє, чи арифметикою на рівні бухгалтера із великої четвірки?
Чи як долярчик, в ЗСУ тільки взнає, що таке азимут і як його готувати?
Що там обосновувати, щоб стати в ІТ інженером, не обов'язково мати профільну освіту (хоча б не завадило). Там просто безліч хороших спеців без "профільної" освіти
Формошльоп це шлях, воно ніяк взагалі не залежить від освіти
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Додано: Суб 05 лис, 2022 19:26
flyman а ти формошлеп?
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Додано: Суб 05 лис, 2022 19:27
Damien написав: airmax78 написав:Я продам квартиру за собівартістю
- подарую світлим людям 2 роки життя. Мені здається що це акт жертовності з мого боку. Про яке «облапошують» мова - взагалі не розумію.
В Вашем случае понятие "себестоимость" изнасиловано в извращенной форме трижды, убито и закопано в придорожной канаве. Так как Вы в себестоимость включили:
1)потраченное свое время, бензин и амортизацию транспортного средства на котором передвигались
2) все свои пройопы по работам и материалам
3)благополучие прораба(который не с ОЛХ) и всех его родственников на годы вперед
4)благополучие архитектора и всех работников прораба с их семьями на годы вперед
5) неправильный выбор материалов и оборудования. При достаточном опыте можно было потратить в разы меньшую сумму на это и иметь тот же вау-эффект для продажи. Но это ж было "для себя"(С). "На этом не экономят"(С)
Да и вообще на сегодня не имеет никакого значения сколько вбухано в ремонт.
Рабочая формула определения цены для объектов такого класса со свежим, не юзаным ремонтом на сегодня:
Цена объекта = цена котлована/начальной стадии 2018-2019 годов+ стоимость ремонта(метраж, умноженный на $300-500)
Почему именно цена 2018-19? Потому что только в эти два года за последние 10 лет она была приближена к истинной. 12-13 - была перегрета. С 14 по 17 занижена из-за событий 2014. Со второй половины 19 и по конец 21 - снова перегрета.
поки що не бачу, щоб на КРЖН продавали навіть нахалбуд в приватному сектрорі з ремонтом за 600..700 уе м2 (300 уе м2 собівартість в бетонному парелепіпеді і 300..400 уе за ремонт з без меблів або з ними)
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Додано: Суб 05 лис, 2022 19:27
vitaliian написав: airmax78 написав:
хватит уже нести этот бред про "у каждого свой вкус".
а что теперь такое время что вкусы у всех одинаковые?
да,обезличеный "скандинавский стиль", пропихиваемый маркетологами
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Додано: Суб 05 лис, 2022 19:29
BIGor написав:flyman
а ти формошлеп?
сінйор консультат і готуюсь до атестації на принципала
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Додано: Суб 05 лис, 2022 19:30
airmax78 написав: little_wanderer написав: airmax78 написав:
Я б сформулював краще: або світлим людям доведеться купувати квітку за її ціною, або чекати на кращі часи (на зниження ставки ФРС (хоча до чого вона в Києві - хз), закінчення війни, зменшення сонячної активності і т.ін.).
Оце правильно.
А краще зняти з продажу та перестати на форумi обговорювати якiсь фантазii та зайнятись чимось корисним (заробляти з нуля на нову квiтку в США).
Квартиру мабуть краще сдати в аренду рокiв на 5.
Квітка повинна залишатись недоторканою та чекати на свою світлу людину.
Ваша ЦА (світлі людини) всі вже по Відням і Вашингтонам. Щукайте серед своїх сусідів. Тільки виявиться що вони теж продають свої квартири в ЯГ та Блек Джеках....
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Додано: Суб 05 лис, 2022 19:30
flyman написав: BIGor написав:flyman
а ти формошлеп?
сінйор консультат і готуюсь до атестації на принципала
Вітаю. Тепер можна жерти мівіну зі спеціями не з упаковки
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Додано: Суб 05 лис, 2022 19:30
airmax78 написав:
Квітка повинна залишатись недоторканою та чекати на свою світлу людину.
Скiльки куе за 5 рокiв набiжить на оплату ОСББ i опалення МОПiв?
Хто буде займатися повiрками лiчильникiв?
Востаннє редагувалось little_wanderer
в Суб 05 лис, 2022 19:34, всього редагувалось 1 раз.
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