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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1039210393103941039510396>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 19:32

  Faceless написав:
flyman написав:
  BIGor написав:flyman а ти формошлеп?

сінйор консультат і готуюсь до атестації на принципала
Вітаю. Тепер можна жерти мівіну зі спеціями не з упаковки


Можна переходити на ролтон, та ще й зварений в окропі, а не в сухом'ятку
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 05 лис, 2022 19:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 19:33

  flyman написав:
  BIGor написав:flyman а ти формошлеп?

сінйор консультат і готуюсь до атестації на принципала

Римська Імперія вже давно розпалась :D Ви не можете стати принципалом, навіть Бучі.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 19:34

  little_wanderer написав:
  airmax78 написав:Я б сформулював краще: або світлим людям доведеться купувати квітку за її ціною, або чекати на кращі часи (на зниження ставки ФРС (хоча до чого вона в Києві - хз), закінчення війни, зменшення сонячної активності і т.ін.).


Оце правильно.
А краще зняти з продажу та перестати на форумi обговорювати якiсь фантазii та зайнятись чимось корисним (заробляти з нуля на нову квiтку в США).
Квартиру мабуть краще сдати в аренду рокiв на 5.


Так то воно так, але ж ціна оренди... Макс розраховує, що квітка має відбити собівартість за 100 орендних платежів. Собівартістю квітки він називає 350 тис.у.о.
Отже, питання в тому, де знайти ̶л̶о̶ш̶а̶р̶у̶ орендаря?))
fler
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 19:35

  little_wanderer написав:
  airmax78 написав:Квітка повинна залишатись недоторканою та чекати на свою світлу людину.


Скiльки куе за 5 рокiв набiжить на оплату ОСББ i опалення МОПiв?

Ейр пилить з бюджету неньки близько 8 кує за місяць, нащо йому рахувати ті копійки?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 19:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Квітка повинна залишатись недоторканою та чекати на свою світлу людину.

Вам потрібна не просто світла людина, а світла з грошима.
Я світла людина з грошима, але я адекватний, тому пропоную 126 куо. Але часу у вас обмаль, майже не залишилося.
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 19:36

  Faceless написав:
flyman написав:
  BIGor написав:flyman а ти формошлеп?

сінйор консультат і готуюсь до атестації на принципала
Вітаю. Тепер можна жерти мівіну зі спеціями не з упаковки

ви там в Києві за вермішель швидкого приготування будете тільки мріяти, так як при відсутності енергоносіїв - це буде делікатес: кварту кип"ятку ще треба якось буде запарити, в хід піде мебель і паркет
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 19:38

  BIGor написав:
  little_wanderer написав:
  airmax78 написав:Квітка повинна залишатись недоторканою та чекати на свою світлу людину.


Скiльки куе за 5 рокiв набiжить на оплату ОСББ i опалення МОПiв?

Ейр пилить з бюджету неньки близько 8 кує за місяць, нащо йому рахувати ті копійки?


Там не такi вже i копiйки, особливо якщо провтикати повiрку лiчильникiв i поставлять на облiк не за споживанням.
ОСББ в Киевi теж нормально так беруть. В ЯГ мабуть десь 25 грн/м2.
Востаннє редагувалось little_wanderer в Суб 05 лис, 2022 19:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 19:39

  BIGor написав:
  flyman написав:
  BIGor написав:flyman а ти формошлеп?

сінйор консультат і готуюсь до атестації на принципала

Римська Імперія вже давно розпалась :D Ви не можете стати принципалом, навіть Бучі.

при бажанні, можу дорости до СТО і вище, не бачу перешкод крім власне самомотивації
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 19:39

  flyman написав:ви там в Києві за вермішель швидкого приготування будете тільки мріяти, так як при відсутності енергоносіїв - це буде делікатес: кварту кип"ятку ще треба якось буде запарити, в хід піде мебель і паркет


Так ви ж в сухомятку жерли і нічого, сеньор принципал
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 19:43

  flyman написав:
  BIGor написав:
  flyman написав:сінйор консультат і готуюсь до атестації на принципала

Римська Імперія вже давно розпалась :D Ви не можете стати принципалом, навіть Бучі.

при бажанні, можу дорости до СТО і вище, не бачу перешкод крім власне самомотивації

Вам треба на прекрасне іт, до виїбщиків, а не на СТО :D Справжній спеціаліст не буде виїбуватись. Тільки закомплексовані люде так роблять.
BIGor
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