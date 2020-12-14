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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 05 лис, 2022 19:33
flyman написав: BIGor написав:flyman
а ти формошлеп?
сінйор консультат і готуюсь до атестації на принципала
Римська Імперія вже давно розпалась
Ви не можете стати принципалом, навіть Бучі.
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Додано: Суб 05 лис, 2022 19:34
little_wanderer написав: airmax78 написав:
Я б сформулював краще: або світлим людям доведеться купувати квітку за її ціною, або чекати на кращі часи (на зниження ставки ФРС (хоча до чого вона в Києві - хз), закінчення війни, зменшення сонячної активності і т.ін.).
Оце правильно.
А краще зняти з продажу та перестати на форумi обговорювати якiсь фантазii та зайнятись чимось корисним (заробляти з нуля на нову квiтку в США).
Квартиру мабуть краще сдати в аренду рокiв на 5.
Так то воно так, але ж ціна оренди... Макс розраховує, що квітка має відбити собівартість за 100 орендних платежів. Собівартістю квітки він називає 350 тис.у.о.
Отже, питання в тому, де знайти ̶л̶о̶ш̶а̶р̶у̶ орендаря?))
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Додано: Суб 05 лис, 2022 19:35
little_wanderer написав: airmax78 написав:
Квітка повинна залишатись недоторканою та чекати на свою світлу людину.
Скiльки куе за 5 рокiв набiжить на оплату ОСББ i опалення МОПiв?
Ейр пилить з бюджету неньки близько 8 кує за місяць, нащо йому рахувати ті копійки?
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Додано: Суб 05 лис, 2022 19:35
airmax78 написав:
Квітка повинна залишатись недоторканою та чекати на свою світлу
людину.
Вам потрібна не просто світла людина, а світла з грошима
.
Я світла людина з грошима, але я адекватний, тому пропоную 126 куо. Але часу у вас обмаль, майже не залишилося.
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Додано: Суб 05 лис, 2022 19:36
Faceless написав: flyman написав: BIGor написав:flyman
а ти формошлеп?
сінйор консультат і готуюсь до атестації на принципала
Вітаю. Тепер можна жерти мівіну зі спеціями не з упаковки
ви там в Києві за вермішель швидкого приготування будете тільки мріяти, так як при відсутності енергоносіїв - це буде делікатес: кварту кип"ятку ще треба якось буде запарити, в хід піде мебель і паркет
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Додано: Суб 05 лис, 2022 19:38
BIGor написав: little_wanderer написав: airmax78 написав:
Квітка повинна залишатись недоторканою та чекати на свою світлу людину.
Скiльки куе за 5 рокiв набiжить на оплату ОСББ i опалення МОПiв?
Ейр пилить з бюджету неньки близько 8 кує за місяць, нащо йому рахувати ті копійки?
Там не такi вже i копiйки, особливо якщо провтикати повiрку лiчильникiв i поставлять на облiк не за споживанням.
ОСББ в Киевi теж нормально так беруть. В ЯГ мабуть десь 25 грн/м2.
Востаннє редагувалось little_wanderer
в Суб 05 лис, 2022 19:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 05 лис, 2022 19:39
BIGor написав: flyman написав: BIGor написав:flyman
а ти формошлеп?
сінйор консультат і готуюсь до атестації на принципала
Римська Імперія вже давно розпалась
Ви не можете стати принципалом, навіть Бучі.
при бажанні, можу дорости до СТО і вище, не бачу перешкод крім власне самомотивації
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Додано: Суб 05 лис, 2022 19:39
flyman написав:
ви там в Києві за вермішель швидкого приготування будете тільки мріяти, так як при відсутності енергоносіїв - це буде делікатес: кварту кип"ятку ще треба якось буде запарити, в хід піде мебель і паркет
Так ви ж в сухомятку жерли і нічого, сеньор принципал
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Додано: Суб 05 лис, 2022 19:43
flyman написав: BIGor написав: flyman написав:
сінйор консультат і готуюсь до атестації на принципала
Римська Імперія вже давно розпалась
Ви не можете стати принципалом, навіть Бучі.
при бажанні, можу дорости до СТО і вище, не бачу перешкод крім власне самомотивації
Вам треба на прекрасне іт, до виїбщиків, а не на СТО
Справжній спеціаліст не буде виїбуватись. Тільки закомплексовані люде так роблять.
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Додано: Суб 05 лис, 2022 19:44
airmax78 написав: Damien написав: airmax78 написав:Я продам квартиру за собівартістю
- подарую світлим людям 2 роки життя. Мені здається що це акт жертовності з мого боку. Про яке «облапошують» мова - взагалі не розумію.
В Вашем случае понятие "себестоимость" изнасиловано в извращенной форме трижды, убито и закопано в придорожной канаве. Так как Вы в себестоимость включили:
1)потраченное свое время, бензин и амортизацию транспортного средства на котором передвигались
2) все свои пройопы по работам и материалам
3)благополучие прораба(который не с ОЛХ) и всех его родственников на годы вперед
4)благополучие архитектора и всех работников прораба с их семьями на годы вперед
5) неправильный выбор материалов и оборудования. При достаточном опыте можно было потратить в разы меньшую сумму на это и иметь тот же вау-эффект для продажи. Но это ж было "для себя"(С). "На этом не экономят"(С)
Да и вообще на сегодня не имеет никакого значения сколько вбухано в ремонт.
Рабочая формула определения цены для объектов такого класса со свежим, не юзаным ремонтом на сегодня:
Цена объекта = цена котлована/начальной стадии 2018-2019 годов+ стоимость ремонта(метраж, умноженный на $300-500)
Почему именно цена 2018-19? Потому что только в эти два года за последние 10 лет она была приближена к истинной. 12-13 - была перегрета. С 14 по 17 занижена из-за событий 2014. Со второй половины 19 и по конец 21 - снова перегрета.
Вы каждым своим постом только все больше и больше убеждаете меня в том, что ничего не понимаете в обсуждаемой теме.
Вы с каждым постом меня все более меня убеждаете в том, что крайне медленно адаптируетесь к новой ситуации и крайне плохо прогнозируете очевидные вещи.
Советую Вам мои посты конспектировать и перечитывать на досуге, все именно так и случится.
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