RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10393103941039510396>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 19:44

  airmax78 написав:
  Damien написав:
  airmax78 написав:Я продам квартиру за собівартістю - подарую світлим людям 2 роки життя. Мені здається що це акт жертовності з мого боку. Про яке «облапошують» мова - взагалі не розумію.

В Вашем случае понятие "себестоимость" изнасиловано в извращенной форме трижды, убито и закопано в придорожной канаве. Так как Вы в себестоимость включили:
1)потраченное свое время, бензин и амортизацию транспортного средства на котором передвигались
2) все свои пройопы по работам и материалам
3)благополучие прораба(который не с ОЛХ) и всех его родственников на годы вперед
4)благополучие архитектора и всех работников прораба с их семьями на годы вперед
5) неправильный выбор материалов и оборудования. При достаточном опыте можно было потратить в разы меньшую сумму на это и иметь тот же вау-эффект для продажи. Но это ж было "для себя"(С). "На этом не экономят"(С)
Да и вообще на сегодня не имеет никакого значения сколько вбухано в ремонт.
Рабочая формула определения цены для объектов такого класса со свежим, не юзаным ремонтом на сегодня:
Цена объекта = цена котлована/начальной стадии 2018-2019 годов+ стоимость ремонта(метраж, умноженный на $300-500)

Почему именно цена 2018-19? Потому что только в эти два года за последние 10 лет она была приближена к истинной. 12-13 - была перегрета. С 14 по 17 занижена из-за событий 2014. Со второй половины 19 и по конец 21 - снова перегрета.

Вы каждым своим постом только все больше и больше убеждаете меня в том, что ничего не понимаете в обсуждаемой теме.

Вы с каждым постом меня все более меня убеждаете в том, что крайне медленно адаптируетесь к новой ситуации и крайне плохо прогнозируете очевидные вещи.
Советую Вам мои посты конспектировать и перечитывать на досуге, все именно так и случится.
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 865
З нами з: 28.04.20
Подякував: 599 раз.
Подякували: 674 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 19:46

  Damien написав:Вы с каждым постом меня все более меня убеждаете в том, что крайне медленно адаптируетесь к новой ситуации и крайне плохо прогнозируете очевидные вещи.
Советую Вам мои посты конспектировать и перечитывать на досуге, все именно так и случится.


Венский воздух свободы играет злую шутку..

Ему дали хороший совет - копить с нуля на западную недвигу (немодную).
Свою киевскую за нетравмирующую психику цену он не продаст
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 05 лис, 2022 19:49, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
Повідомлень: 447
З нами з: 13.06.20
Подякував: 217 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 19:48

  fox767676 написав:
  flyman написав:ви там в Києві за вермішель швидкого приготування будете тільки мріяти, так як при відсутності енергоносіїв - це буде делікатес: кварту кип"ятку ще треба якось буде запарити, в хід піде мебель і паркет


Так ви ж в сухомятку жерли і нічого, сеньор принципал

мну? ви з кимось перепутали
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29854
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1439 раз.
Подякували: 2570 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 19:50

Рабочая формула определения цены для объектов такого класса со свежим, не юзаным ремонтом на сегодня:
Цена объекта = цена котлована/начальной стадии 2018-2019 годов+ стоимость ремонта(метраж, умноженный на $300-500)


  flyman написав:поки що не бачу, щоб на КРЖН продавали навіть нахалбуд в приватному сектрорі з ремонтом за 600..700 уе м2 (300 уе м2 собівартість в бетонному парелепіпеді і 300..400 уе за ремонт з без меблів або з ними)

Флай, я предполагал на момент написания что именно ты примеришь эту формулу на те объекты, которые любишь и подчеркнул еще тогда, к каким именно объектам она относится.
К твоим не относится.
Твои объекты существуют в вакууме и расчет там бессилен.
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 865
З нами з: 28.04.20
Подякував: 599 раз.
Подякували: 674 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 19:56

заздрість – один з головних гріхів, який загрожує вічному жи

  BIGor написав:Вам треба на прекрасне іт, до виїбщиків, а не на СТО :D Справжній спеціаліст не буде виїбуватись. Тільки закомплексовані люде так роблять.

Якби Ви направляли енергію в правильне русло, то вже б давно мали би, як мінімум, кавалірку біля ШРТ в Києві. Але якщо в житті нема плану, то будете далі бовтатися як г. в ополонці... от прибило до польського берега... і даєте мені поради ... заздрість – це один з головних гріхів, який загрожує вічному життю людини та всій створеній Богом дійсності, а також лежить в основі багатьох інших гріхів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29854
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1439 раз.
Подякували: 2570 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 20:00

  flyman написав:
  BIGor написав:Вам треба на прекрасне іт, до виїбщиків, а не на СТО :D Справжній спеціаліст не буде виїбуватись. Тільки закомплексовані люде так роблять.

Якби Ви направляли енергію в правильне русло, то вже б давно мали би, як мінімум, кавалірку біля ШРТ в Києві. Але якщо в житті нема плану, то будете далі бовтатися як г. в ополонці... от прибило до польського берега... і даєте мені поради ... заздрість – це один з головних гріхів, який загрожує вічному життю людини та всій створеній Богом дійсності, а також лежить в основі багатьох інших гріхів.

То не заздріть мені.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6861
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1069 раз.
Подякували: 1456 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 20:15

Я собі дозволю запитати всіх...

  Investor_K написав:Примат сьогодні зранку відкрив на 100К

А скільки задонатили на потреби ЗСУ?
- за останній місяць .....,..грн?
- з 24.02.22 по сьогоднішній день ......,..грн?

І ці питання - то для всіх! ;)
Тож - є сміливці/спражні патріоти?

Не словом, а ділом - є такі? :wink:

Сміливо! 8)

п.с.
Просто - мені не цікаво про тих, хто запарює мівіну і донатить на ЗСУ 50-100гр/міс(в мене до них нуль притензій/питань)
А от ті, що по 2-3 рази на місяць відкривають конвертдепо на 100К - а донатять.... - от хочу почути, скільки донатять? Але чесно?(цікаво, чи хтось ЧЕСНО признається?)
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 05 лис, 2022 20:21, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4126
З нами з: 18.03.21
Подякував: 169 раз.
Подякували: 667 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 20:20

  Успіх написав:
  Investor_K написав:Примат сьогодні зранку відкрив на 100К

А скільки задонатили на потреби ЗСУ?
- за останній місяць .....,..грн?
- з 24.02.22 по сьогоднішній день ......,..грн?

І ці питання - то для всіх! ;)
Тож - є сміливці/спражні патріоти?

Не словом, а ділом - є такі? :wink:

Сміливо! 8)


Первые 3 месяца где-то 100-120 тыс, далее стендингордер по формуле аэромакса - ежемесячно 10 тыс на счет ЗСУ, 5 на Повернись Живим + разовые акции на ДОУ
fox767676
 
Повідомлень: 447
З нами з: 13.06.20
Подякував: 217 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 20:23

  fox767676 написав:Повернись Живим
Якщо написали правду - ставлю вам плюс і "тисну руку"!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4126
З нами з: 18.03.21
Подякував: 169 раз.
Подякували: 667 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 20:25

  Успіх написав:
  fox767676 написав:Повернись Живим
Якщо написали правду - ставлю вам плюс і "тисну руку"!

жму руку, обнимаю
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29854
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1439 раз.
Подякували: 2570 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 10393103941039510396>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2321, 2322, 2323
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23229 13911568
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 лис, 2022 04:30
rjkz
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4902010
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4760
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron