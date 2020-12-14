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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 05 лис, 2022 19:44
airmax78 написав: Damien написав: airmax78 написав:Я продам квартиру за собівартістю
- подарую світлим людям 2 роки життя. Мені здається що це акт жертовності з мого боку. Про яке «облапошують» мова - взагалі не розумію.
В Вашем случае понятие "себестоимость" изнасиловано в извращенной форме трижды, убито и закопано в придорожной канаве. Так как Вы в себестоимость включили:
1)потраченное свое время, бензин и амортизацию транспортного средства на котором передвигались
2) все свои пройопы по работам и материалам
3)благополучие прораба(который не с ОЛХ) и всех его родственников на годы вперед
4)благополучие архитектора и всех работников прораба с их семьями на годы вперед
5) неправильный выбор материалов и оборудования. При достаточном опыте можно было потратить в разы меньшую сумму на это и иметь тот же вау-эффект для продажи. Но это ж было "для себя"(С). "На этом не экономят"(С)
Да и вообще на сегодня не имеет никакого значения сколько вбухано в ремонт.
Рабочая формула определения цены для объектов такого класса со свежим, не юзаным ремонтом на сегодня:
Цена объекта = цена котлована/начальной стадии 2018-2019 годов+ стоимость ремонта(метраж, умноженный на $300-500)
Почему именно цена 2018-19? Потому что только в эти два года за последние 10 лет она была приближена к истинной. 12-13 - была перегрета. С 14 по 17 занижена из-за событий 2014. Со второй половины 19 и по конец 21 - снова перегрета.
Вы каждым своим постом только все больше и больше убеждаете меня в том, что ничего не понимаете в обсуждаемой теме.
Вы с каждым постом меня все более меня убеждаете в том, что крайне медленно адаптируетесь к новой ситуации и крайне плохо прогнозируете очевидные вещи.
Советую Вам мои посты конспектировать и перечитывать на досуге, все именно так и случится.
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Damien
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Додано: Суб 05 лис, 2022 19:46
Damien написав:
Вы с каждым постом меня все более меня убеждаете в том, что крайне медленно адаптируетесь к новой ситуации и крайне плохо прогнозируете очевидные вещи.
Советую Вам мои посты конспектировать и перечитывать на досуге, все именно так и случится.
Венский воздух свободы играет злую шутку..
Ему дали хороший совет - копить с нуля на западную недвигу (немодную).
Свою киевскую за нетравмирующую психику цену он не продаст
Востаннє редагувалось fox767676
в Суб 05 лис, 2022 19:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 05 лис, 2022 19:48
fox767676 написав: flyman написав:
ви там в Києві за вермішель швидкого приготування будете тільки мріяти, так як при відсутності енергоносіїв - це буде делікатес: кварту кип"ятку ще треба якось буде запарити, в хід піде мебель і паркет
Так ви ж в сухомятку жерли і нічого, сеньор принципал
мну? ви з кимось перепутали
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Додано: Суб 05 лис, 2022 19:50
Рабочая формула определения цены для объектов такого класса со свежим, не юзаным ремонтом на сегодня:
Цена объекта = цена котлована/начальной стадии 2018-2019 годов+ стоимость ремонта(метраж, умноженный на $300-500)
flyman написав:
поки що не бачу, щоб на КРЖН продавали навіть нахалбуд в приватному сектрорі з ремонтом за 600..700 уе м2 (300 уе м2 собівартість в бетонному парелепіпеді і 300..400 уе за ремонт з без меблів або з ними)
Флай, я предполагал на момент написания что именно ты примеришь эту формулу на те объекты, которые любишь и подчеркнул еще тогда, к каким именно объектам она относится.
К твоим не относится.
Твои объекты существуют в вакууме и расчет там бессилен.
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Додано: Суб 05 лис, 2022 19:56
BIGor написав:
Вам треба на прекрасне іт, до виїбщиків, а не на СТО
Справжній спеціаліст не буде виїбуватись. Тільки закомплексовані люде так роблять.
Якби Ви направляли енергію в правильне русло, то вже б давно мали би, як мінімум, кавалірку біля ШРТ в Києві. Але якщо в житті нема плану, то будете далі бовтатися як г. в ополонці... от прибило до польського берега... і даєте мені поради ... заздрість – це один з головних гріхів, який загрожує вічному життю людини та всій створеній Богом дійсності, а також лежить в основі багатьох інших гріхів.
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Додано: Суб 05 лис, 2022 20:00
flyman написав: BIGor написав:
Вам треба на прекрасне іт, до виїбщиків, а не на СТО
Справжній спеціаліст не буде виїбуватись. Тільки закомплексовані люде так роблять.
Якби Ви направляли енергію в правильне русло, то вже б давно мали би, як мінімум, кавалірку біля ШРТ в Києві. Але якщо в житті нема плану, то будете далі бовтатися як г. в ополонці... от прибило до польського берега... і даєте мені поради ... заздрість – це один з головних гріхів, який загрожує вічному життю людини та всій створеній Богом дійсності, а також лежить в основі багатьох інших гріхів.
То не заздріть мені.
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Додано: Суб 05 лис, 2022 20:15
Investor_K написав:
Примат сьогодні зранку відкрив на 100К
А скільки задонатили на потреби ЗСУ?
- за останній місяць .....,..грн?
- з 24.02.22 по сьогоднішній день ......,..грн?
І ці питання - то для всіх!
Тож - є сміливці/спражні патріоти?
Не словом, а ділом - є такі?
Сміливо!
п.с.
Просто - мені не цікаво про тих, хто запарює мівіну і донатить на ЗСУ 50-100гр/міс(в мене до них нуль притензій/питань)
А от ті, що по 2-3 рази на місяць відкривають конвертдепо на 100К - а донатять.... - от хочу почути, скільки донатять? Але чесно?(цікаво, чи хтось ЧЕСНО признається?)
Востаннє редагувалось Успіх
в Суб 05 лис, 2022 20:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 05 лис, 2022 20:20
Успіх написав: Investor_K написав:
Примат сьогодні зранку відкрив на 100К
А скільки задонатили на потреби ЗСУ?
- за останній місяць .....,..грн?
- з 24.02.22 по сьогоднішній день ......,..грн?
І ці питання - то для всіх!
Тож - є сміливці/спражні патріоти?
Не словом, а ділом - є такі?
Сміливо!
Первые 3 месяца где-то 100-120 тыс, далее стендингордер по формуле аэромакса - ежемесячно 10 тыс на счет ЗСУ, 5 на Повернись Живим + разовые акции на ДОУ
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fox767676
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Додано: Суб 05 лис, 2022 20:23
fox767676 написав:
Повернись Живим
Якщо написали правду - ставлю вам плюс і "тисну руку"!
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Додано: Суб 05 лис, 2022 20:25
Успіх написав: fox767676 написав:
Повернись Живим
Якщо написали правду - ставлю вам плюс і "тисну руку"!
жму руку, обнимаю
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