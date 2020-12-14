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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10393103941039510396

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 20:34

flyman
Та просто заходиш в клЮб100К - а там щодня як не відкривають 100к, то знімають долярами 50К в еквіваленті...
І зразу - "крок до перевороту думок")))
- зубожіння?
- війна?
Де?
В кого? :shock:

А тут - я бачу реальні руїни!
Тут явно людям не до конвертдепо!
Тут(місцевим)- аби на хліб вистачило і взимку не замерзнути!

Тому - реально крок до перевороту думок!
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 20:40

Re: Коли розпочнеться обвал цін на житло у глухих селах?)))

І взагалі - які тут нах приховані плінтуса???!
Тут миші наскрізь хати прогризають, як сир!
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 20:52

  Успіх написав:
  Investor_K написав:Примат сьогодні зранку відкрив на 100К

Просто - мені не цікаво про тих, хто запарює мівіну і донатить на ЗСУ 50-100гр/міс(в мене до них нуль притензій/питань)

Десь 1,5 куе задонатив за весь час, мало, але по можливостям. Але те все не на ЗСу, а в місцеве ТРО, на лікування військовимв госпіталь, авто для медиків, на перший час людям втратившим житло.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 20:58

  fox767676 написав:
  Успіх написав:
  Investor_K написав:Примат сьогодні зранку відкрив на 100К

А скільки задонатили на потреби ЗСУ?
- за останній місяць .....,..грн?
- з 24.02.22 по сьогоднішній день ......,..грн?

І ці питання - то для всіх! ;)
Тож - є сміливці/спражні патріоти?

Не словом, а ділом - є такі? :wink:

Сміливо! 8)


Первые 3 месяца где-то 100-120 тыс, далее стендингордер по формуле аэромакса - ежемесячно 10 тыс на счет ЗСУ, 5 на Повернись Живим + разовые акции на ДОУ

Мне кажется лучше наоборот деньги перераспределить. Или все на ПЖ.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 21:02

  fler написав:
  little_wanderer написав:
  airmax78 написав:Я б сформулював краще: або світлим людям доведеться купувати квітку за її ціною, або чекати на кращі часи (на зниження ставки ФРС (хоча до чого вона в Києві - хз), закінчення війни, зменшення сонячної активності і т.ін.).


Оце правильно.
А краще зняти з продажу та перестати на форумi обговорювати якiсь фантазii та зайнятись чимось корисним (заробляти з нуля на нову квiтку в США).
Квартиру мабуть краще сдати в аренду рокiв на 5.


Так то воно так, але ж ціна оренди... Макс розраховує, що квітка має відбити собівартість за 100 орендних платежів. Собівартістю квітки він називає 350 тис.у.о.
Отже, питання в тому, де знайти ̶л̶о̶ш̶а̶р̶у̶ орендаря?))

ого
откуда дровишки?
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