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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 05 лис, 2022 20:34
flyman
Та просто заходиш в клЮб100К - а там щодня як не відкривають 100к, то знімають долярами 50К в еквіваленті...
І зразу - "крок до перевороту думок")))
- зубожіння?
- війна?
Де?
В кого?
А тут - я бачу реальні руїни!
Тут явно людям не до конвертдепо!
Тут(місцевим)- аби на хліб вистачило і взимку не замерзнути!
Тому - реально крок до перевороту думок!
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Додано: Суб 05 лис, 2022 20:40
І взагалі - які тут нах приховані плінтуса???!
Тут миші наскрізь хати прогризають, як сир!
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Додано: Суб 05 лис, 2022 20:52
Успіх написав: Investor_K написав:
Примат сьогодні зранку відкрив на 100К
Просто - мені не цікаво про тих, хто запарює мівіну і донатить на ЗСУ 50-100гр/міс(в мене до них нуль притензій/питань)
Десь 1,5 куе задонатив за весь час, мало, але по можливостям. Але те все не на ЗСу, а в місцеве ТРО, на лікування військовимв госпіталь, авто для медиків, на перший час людям втратившим житло.
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Додано: Суб 05 лис, 2022 20:58
fox767676 написав: Успіх написав: Investor_K написав:
Примат сьогодні зранку відкрив на 100К
А скільки задонатили на потреби ЗСУ?
- за останній місяць .....,..грн?
- з 24.02.22 по сьогоднішній день ......,..грн?
І ці питання - то для всіх!
Тож - є сміливці/спражні патріоти?
Не словом, а ділом - є такі?
Сміливо!
Первые 3 месяца где-то 100-120 тыс, далее стендингордер по формуле аэромакса - ежемесячно 10 тыс на счет ЗСУ, 5 на Повернись Живим + разовые акции на ДОУ
Мне кажется лучше наоборот деньги перераспределить. Или все на ПЖ.
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airmax78
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Додано: Суб 05 лис, 2022 21:02
fler написав: little_wanderer написав: airmax78 написав:
Я б сформулював краще: або світлим людям доведеться купувати квітку за її ціною, або чекати на кращі часи (на зниження ставки ФРС (хоча до чого вона в Києві - хз), закінчення війни, зменшення сонячної активності і т.ін.).
Оце правильно.
А краще зняти з продажу та перестати на форумi обговорювати якiсь фантазii та зайнятись чимось корисним (заробляти з нуля на нову квiтку в США).
Квартиру мабуть краще сдати в аренду рокiв на 5.
Так то воно так, але ж ціна оренди... Макс розраховує, що квітка має відбити собівартість за 100 орендних платежів.
Собівартістю квітки він називає 350 тис.у.о.
Отже, питання в тому, де знайти ̶л̶о̶ш̶а̶р̶у̶ орендаря?))
ого
откуда дровишки?
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Додано: Суб 05 лис, 2022 21:06
Успіх написав:
І взагалі - які тут нах приховані плінтуса???!
Тут миші наскрізь хати прогризають, як сир!
Мыши просто ничего не знают о себестоимости в 350куе.
Знали бы - так себя не вели бы.
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Damien
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Додано: Суб 05 лис, 2022 21:23
Прохожий написав: fler написав:
Так то воно так, але ж ціна оренди... Макс розраховує, що квітка має відбити собівартість за 100 орендних платежів.
Собівартістю квітки він називає 350 тис.у.о.
Отже, питання в тому, де знайти ̶л̶о̶ш̶а̶р̶у̶ орендаря?))
ого
откуда дровишки?
Сама в шоці. З-поміж строк прочитала
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