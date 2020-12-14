RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10393103941039510396

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 20:34

flyman
Та просто заходиш в клЮб100К - а там щодня як не відкривають 100к, то знімають долярами 50К в еквіваленті...
І зразу - "крок до перевороту думок")))
- зубожіння?
- війна?
Де?
В кого? :shock:

А тут - я бачу реальні руїни!
Тут явно людям не до конвертдепо!
Тут(місцевим)- аби на хліб вистачило і взимку не замерзнути!

Тому - реально крок до перевороту думок!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4130
З нами з: 18.03.21
Подякував: 170 раз.
Подякували: 667 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 20:40

Re: Коли розпочнеться обвал цін на житло у глухих селах?)))

І взагалі - які тут нах приховані плінтуса???!
Тут миші наскрізь хати прогризають, як сир!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4130
З нами з: 18.03.21
Подякував: 170 раз.
Подякували: 667 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 20:52

  Успіх написав:
  Investor_K написав:Примат сьогодні зранку відкрив на 100К

Просто - мені не цікаво про тих, хто запарює мівіну і донатить на ЗСУ 50-100гр/міс(в мене до них нуль притензій/питань)

Десь 1,5 куе задонатив за весь час, мало, але по можливостям. Але те все не на ЗСу, а в місцеве ТРО, на лікування військовимв госпіталь, авто для медиків, на перший час людям втратившим житло.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6862
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1071 раз.
Подякували: 1457 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 20:58

  fox767676 написав:
  Успіх написав:
  Investor_K написав:Примат сьогодні зранку відкрив на 100К

А скільки задонатили на потреби ЗСУ?
- за останній місяць .....,..грн?
- з 24.02.22 по сьогоднішній день ......,..грн?

І ці питання - то для всіх! ;)
Тож - є сміливці/спражні патріоти?

Не словом, а ділом - є такі? :wink:

Сміливо! 8)


Первые 3 месяца где-то 100-120 тыс, далее стендингордер по формуле аэромакса - ежемесячно 10 тыс на счет ЗСУ, 5 на Повернись Живим + разовые акции на ДОУ

Мне кажется лучше наоборот деньги перераспределить. Или все на ПЖ.
airmax78
 
Повідомлень: 41216
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5096 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 21:02

  fler написав:
  little_wanderer написав:
  airmax78 написав:Я б сформулював краще: або світлим людям доведеться купувати квітку за її ціною, або чекати на кращі часи (на зниження ставки ФРС (хоча до чого вона в Києві - хз), закінчення війни, зменшення сонячної активності і т.ін.).


Оце правильно.
А краще зняти з продажу та перестати на форумi обговорювати якiсь фантазii та зайнятись чимось корисним (заробляти з нуля на нову квiтку в США).
Квартиру мабуть краще сдати в аренду рокiв на 5.


Так то воно так, але ж ціна оренди... Макс розраховує, що квітка має відбити собівартість за 100 орендних платежів. Собівартістю квітки він називає 350 тис.у.о.
Отже, питання в тому, де знайти ̶л̶о̶ш̶а̶р̶у̶ орендаря?))

ого
откуда дровишки?
Прохожий
 
Повідомлень: 12862
З нами з: 05.06.13
Подякував: 874 раз.
Подякували: 1409 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 21:06

  Успіх написав:І взагалі - які тут нах приховані плінтуса???!
Тут миші наскрізь хати прогризають, як сир!

Мыши просто ничего не знают о себестоимости в 350куе.
Знали бы - так себя не вели бы.
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 866
З нами з: 28.04.20
Подякував: 599 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 21:23

  Прохожий написав:
  fler написав:Так то воно так, але ж ціна оренди... Макс розраховує, що квітка має відбити собівартість за 100 орендних платежів. Собівартістю квітки він називає 350 тис.у.о.
Отже, питання в тому, де знайти ̶л̶о̶ш̶а̶р̶у̶ орендаря?))

ого
откуда дровишки?


Сама в шоці. З-поміж строк прочитала :wink:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3368
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1086 раз.
Подякували: 1220 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10393103941039510396
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2322, 2323, 2324
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23231 13913891
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 лис, 2022 22:30
Vlad442
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4902023
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4760
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1932)
05.11.2022 21:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.