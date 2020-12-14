Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Я б сформулював краще: або світлим людям доведеться купувати квітку за її ціною, або чекати на кращі часи (на зниження ставки ФРС (хоча до чого вона в Києві - хз), закінчення війни, зменшення сонячної активності і т.ін.).
Оце правильно. А краще зняти з продажу та перестати на форумi обговорювати якiсь фантазii та зайнятись чимось корисним (заробляти з нуля на нову квiтку в США). Квартиру мабуть краще сдати в аренду рокiв на 5.
Так то воно так, але ж ціна оренди... Макс розраховує, що квітка має відбити собівартість за 100 орендних платежів. Собівартістю квітки він називає 350 тис.у.о. Отже, питання в тому, де знайти ̶л̶о̶ш̶а̶р̶у̶ орендаря?))
vitaliian написав:а что теперь такое время что вкусы у всех одинаковые?
Нет, теперь вкус Максима внесен в Палату мер и весов как эталонный и вкус каждого другого индивида будет соотноситься с ним. Вкус Максима равен единице, мой по соотношению к нему 0,000000001. Ваш, скажем, 0,9. Ну а Флая 0,9(9).
Сразу видно что в столице вечером в субботу не отрубили свет В 6-8 вечера каждые пару минут чей то пост по поводу мивины в кружке Муха и плинтусов £йра(уже таки $йра) А надо бы отрубить было до 24.00 чтоб либо сексом занялись, либо натихую коньяком с портвешком с ГудВайна греться начали Дамьен, кстати, а Ваша формула по цене продажи прелестей будет работать с объектами типа Линдена и прочих ТТ-ХХ где метр хорошо за сотню кгрн стоил ещё при царе Петре?