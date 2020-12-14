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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 лис, 2022 10:54
prosecutor написав:
Нагнетается новостным фоном паника, что киев придется эвакуировать зимой. Скучно не будет похоже
Не думаю, что наши будут и смогут физически эвакуировать трехмиллионный город.
1. Как организовать, если до этого вывозили максимум райцентры и то в час по чайной ложке.
2. Транспорт на 3 млн.(это на пол-зимы растянется)
3. Где разместить столько эвакуированных.
Думаю, вопрос совсем не в эвакуации столицы. Таким образом население пытаются морально подготовить к тому, что каждый будет решать свои проблемы сам и нехрен скиглити.
Ну и прелести Макса Кличко передает таким образом горячий привет.
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antey1969
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Додано: Нед 06 лис, 2022 11:54
antey1969 написав: prosecutor написав:
Нагнетается новостным фоном паника, что киев придется эвакуировать зимой. Скучно не будет похоже
Не думаю, что наши будут и смогут физически эвакуировать трехмиллионный город.
1. Как организовать, если до этого вывозили максимум райцентры и то в час по чайной ложке.
2. Транспорт на 3 млн.(это на пол-зимы растянется)
3. Где разместить столько эвакуированных.
Думаю, вопрос совсем не в эвакуации столицы. Таким образом население пытаются морально подготовить к тому, что каждый будет решать свои проблемы сам и нехрен скиглити.
Ну и прелести Макса Кличко передает таким образом горячий привет.
Согласен, похоже что каждый будет заботиться сам о себе.
А что с квартирами будет ? Будут взлымывать и выносить винные шкафы ?
Похоже арендный бизнес у Кийови схлопнулся.
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Хомякоид
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Додано: Нед 06 лис, 2022 11:58
prosecutor написав:
Нагнетается новостным фоном паника, что киев придется эвакуировать зимой. Скучно не будет похоже
Спроса на квиточки похоже тоже...
В Киеве начали планировать "немыслимую возможность": полное отключение электроэнергии и эвакуацию примерно трех миллионов жителей города.
Об этом пишет New York Times со ссылкой на чиновников КГГА.
Разрушено или повреждено уже 40 процентов энергетической инфраструктуры Украины. "Мы понимаем, что если Россия продолжит такие атаки, мы можем потерять всю нашу систему электроснабжения", - заявил глава службы муниципальной безопасности Роман Ткачук.
Чиновникам в столице сказали, что они получат уведомление о полном отключении электроэнергии не менее чем за 12 часов. Если дело дойдет до этого, сказал Ткачук, "мы начнем информировать людей и просить их уезжать".
"Если не будет электричества, не будет воды и канализации. В настоящее время правительство и городская администрация принимают все возможные меры для защиты нашей системы электроснабжения", - добавил Ткачук.
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Ромасик
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Додано: Нед 06 лис, 2022 12:02
Хомякоид написав:
Похоже арендный бизнес у Кийови схлопнулся.
Аренда будет ровно до того времени пока будет ээ.
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Ромасик
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