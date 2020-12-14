Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Я б сформулював краще: або світлим людям доведеться купувати квітку за її ціною, або чекати на кращі часи (на зниження ставки ФРС (хоча до чого вона в Києві - хз), закінчення війни, зменшення сонячної активності і т.ін.).
Оце правильно. А краще зняти з продажу та перестати на форумi обговорювати якiсь фантазii та зайнятись чимось корисним (заробляти з нуля на нову квiтку в США). Квартиру мабуть краще сдати в аренду рокiв на 5.
Так то воно так, але ж ціна оренди... Макс розраховує, що квітка має відбити собівартість за 100 орендних платежів. Собівартістю квітки він називає 350 тис.у.о. Отже, питання в тому, де знайти ̶л̶о̶ш̶а̶р̶у̶ орендаря?))
vitaliian написав:а что теперь такое время что вкусы у всех одинаковые?
Нет, теперь вкус Максима внесен в Палату мер и весов как эталонный и вкус каждого другого индивида будет соотноситься с ним. Вкус Максима равен единице, мой по соотношению к нему 0,000000001. Ваш, скажем, 0,9. Ну а Флая 0,9(9).
Сразу видно что в столице вечером в субботу не отрубили свет В 6-8 вечера каждые пару минут чей то пост по поводу мивины в кружке Муха и плинтусов £йра(уже таки $йра) А надо бы отрубить было до 24.00 чтоб либо сексом занялись, либо натихую коньяком с портвешком с ГудВайна греться начали Дамьен, кстати, а Ваша формула по цене продажи прелестей будет работать с объектами типа Линдена и прочих ТТ-ХХ где метр хорошо за сотню кгрн стоил ещё при царе Петре?
prosecutor написав:Нагнетается новостным фоном паника, что киев придется эвакуировать зимой. Скучно не будет похоже
Спроса на квиточки похоже тоже...
В Киеве начали планировать "немыслимую возможность": полное отключение электроэнергии и эвакуацию примерно трех миллионов жителей города.
Об этом пишет New York Times со ссылкой на чиновников КГГА.
Разрушено или повреждено уже 40 процентов энергетической инфраструктуры Украины. "Мы понимаем, что если Россия продолжит такие атаки, мы можем потерять всю нашу систему электроснабжения", - заявил глава службы муниципальной безопасности Роман Ткачук.
Чиновникам в столице сказали, что они получат уведомление о полном отключении электроэнергии не менее чем за 12 часов. Если дело дойдет до этого, сказал Ткачук, "мы начнем информировать людей и просить их уезжать".
"Если не будет электричества, не будет воды и канализации. В настоящее время правительство и городская администрация принимают все возможные меры для защиты нашей системы электроснабжения", - добавил Ткачук.
prosecutor написав:Нагнетается новостным фоном паника, что киев придется эвакуировать зимой. Скучно не будет похоже
Это вы Скабееву с Михеевым новостным фоном назвали? В Киеве только пять трансформаторов понижения магистральных 330КВ/5КВ и далее подземными кабелями на квартальные будочки 5КВ/380В ??? И из них два в г0вно и их уже никогда не восстановить и остальные с гарантией 146% лягут под Искандерами до конца месяца?
flyman написав:[quote="5504654:BIGor"]flyman а ти формошлеп?
сінйор консультат і готуюсь до атестації на принципала
Вітаю. Тепер можна жерти мівіну зі спеціями не з упаковки
ви там в Києві за вермішель швидкого приготування будете тільки мріяти, так як при відсутності енергоносіїв - це буде делікатес: кварту кип"ятку ще треба якось буде запарити, в хід піде мебель і паркет[/quote]Я вже запасся пальником і паливом до нього (бензин і газ)