В Киеве начали планировать "немыслимую возможность": полное отключение электроэнергии и эвакуацию примерно трех миллионов жителей города.



Об этом пишет New York Times со ссылкой на чиновников КГГА.



Разрушено или повреждено уже 40 процентов энергетической инфраструктуры Украины. "Мы понимаем, что если Россия продолжит такие атаки, мы можем потерять всю нашу систему электроснабжения", - заявил глава службы муниципальной безопасности Роман Ткачук.



Чиновникам в столице сказали, что они получат уведомление о полном отключении электроэнергии не менее чем за 12 часов. Если дело дойдет до этого, сказал Ткачук, "мы начнем информировать людей и просить их уезжать".



"Если не будет электричества, не будет воды и канализации. В настоящее время правительство и городская администрация принимают все возможные меры для защиты нашей системы электроснабжения", - добавил Ткачук.