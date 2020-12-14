Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
prosecutor написав:Нагнетается новостным фоном паника, что киев придется эвакуировать зимой. Скучно не будет похоже
Не думаю, что наши будут и смогут физически эвакуировать трехмиллионный город. 1. Как организовать, если до этого вывозили максимум райцентры и то в час по чайной ложке. 2. Транспорт на 3 млн.(это на пол-зимы растянется) 3. Где разместить столько эвакуированных. Думаю, вопрос совсем не в эвакуации столицы. Таким образом население пытаются морально подготовить к тому, что каждый будет решать свои проблемы сам и нехрен скиглити. Ну и прелести Макса Кличко передает таким образом горячий привет.
это месседж частично для киевлян - готовьтесь но и частично для наших партнёров - дайте (генераторы, трансформаторы, э/э, оружие, деньги)
в догонку вопрос: а чего только Киев эвакуировать ? А остальные города - там всё ок ? Математика тогда вообще не сложится
Востаннє редагувалось baraka в Нед 06 лис, 2022 12:55, всього редагувалось 1 раз.
барабашов написав:Сразу видно что в столице вечером в субботу не отрубили свет В 6-8 вечера каждые пару минут чей то пост по поводу мивины в кружке Муха и плинтусов £йра(уже таки $йра) А надо бы отрубить было до 24.00 чтоб либо сексом занялись, либо натихую коньяком с портвешком с ГудВайна греться начали Дамьен, кстати, а Ваша формула по цене продажи прелестей будет работать с объектами типа Линдена и прочих ТТ-ХХ где метр хорошо за сотню кгрн стоил ещё при царе Петре?
Просто всі запаслися павербанками. Україна за цей неповний рік закупила обсяг як за попередні чотири роки
❗️Влада Києва не виключає, що столиця внаслідок ударів окупантів може залишитися без води, світла та зв'язку.
Про це повідомив Віталій Кличко в ефірі телемарафону.
«Ми робимо все, щоб цього (повного блекауту) не сталося. Але давайте будемо відвертими, наші вороги роблять все для того, щоб місто було без тепла, електрики та водопостачання, і щоб ми всі померли. Ми не виключаємо, ми прораховуємо різні сценарії, щоб витримати та підготуватися», - заявив мер.
За його словами, зараз у столиці вже підготували великий запас палива, генераторів, їжі та питної води. Також було обладнано пункти обігріву. При цьому очікується, що медичні установи продовжуватимуть працювати.
"Ми готові до різних сценаріїв, руки ми не опускатимемо", - резюмував він.
prosecutor написав:Нагнетается новостным фоном паника, что киев придется эвакуировать зимой. Скучно не будет похоже
Не думаю, что наши будут и смогут физически эвакуировать трехмиллионный город. 1. Как организовать, если до этого вывозили максимум райцентры и то в час по чайной ложке. 2. Транспорт на 3 млн.(это на пол-зимы растянется) 3. Где разместить столько эвакуированных. Думаю, вопрос совсем не в эвакуации столицы. Таким образом население пытаются морально подготовить к тому, что каждый будет решать свои проблемы сам и нехрен скиглити. Ну и прелести Макса Кличко передает таким образом горячий привет.
это месседж частично для киевлян - готовьтесь но и частично для наших партнёров - дайте (генераторы, трансформаторы, э/э, оружие, деньги)
в догонку вопрос: а чего только Киев эвакуировать ? А остальные города - там всё ок ? Математика тогда вообще не сложится
Прийдется приоткрывать границы, расширять категории выездных