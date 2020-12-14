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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10395103961039710398>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 12:55

  antey1969 написав:
  prosecutor написав:Нагнетается новостным фоном паника, что киев придется эвакуировать зимой. Скучно не будет похоже :)

Не думаю, что наши будут и смогут физически эвакуировать трехмиллионный город.
1. Как организовать, если до этого вывозили максимум райцентры и то в час по чайной ложке.
2. Транспорт на 3 млн.(это на пол-зимы растянется)
3. Где разместить столько эвакуированных.
Думаю, вопрос совсем не в эвакуации столицы. Таким образом население пытаются морально подготовить к тому, что каждый будет решать свои проблемы сам и нехрен скиглити.
Ну и прелести Макса Кличко передает таким образом горячий привет.


это месседж частично для киевлян - готовьтесь
но и частично для наших партнёров - дайте (генераторы, трансформаторы, э/э, оружие, деньги)

в догонку вопрос: а чего только Киев эвакуировать ? А остальные города - там всё ок ?
Математика тогда вообще не сложится
Востаннє редагувалось baraka в Нед 06 лис, 2022 12:55, всього редагувалось 1 раз.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 12:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:Сразу видно что в столице вечером в субботу не отрубили свет
В 6-8 вечера каждые пару минут чей то пост по поводу мивины в кружке Муха и плинтусов £йра(уже таки $йра)
А надо бы отрубить было до 24.00 чтоб либо сексом занялись, либо натихую коньяком с портвешком с ГудВайна греться начали
Дамьен, кстати, а Ваша формула по цене продажи прелестей будет работать с объектами типа Линдена и прочих ТТ-ХХ где метр хорошо за сотню кгрн стоил ещё при царе Петре?
Просто всі запаслися павербанками. Україна за цей неповний рік закупила обсяг як за попередні чотири роки
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 12:56

Оставлю без комментариев

❗️Влада Києва не виключає, що столиця внаслідок ударів окупантів може залишитися без води, світла та зв'язку.

Про це повідомив Віталій Кличко в ефірі телемарафону.

«Ми робимо все, щоб цього (повного блекауту) не сталося. Але давайте будемо відвертими, наші вороги роблять все для того, щоб місто було без тепла, електрики та водопостачання, і щоб ми всі померли. Ми не виключаємо, ми прораховуємо різні сценарії, щоб витримати та підготуватися», - заявив мер.

За його словами, зараз у столиці вже підготували великий запас палива, генераторів, їжі та питної води. Також було обладнано пункти обігріву. При цьому очікується, що медичні установи продовжуватимуть працювати.

"Ми готові до різних сценаріїв, руки ми не опускатимемо", - резюмував він.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 13:06

  baraka написав:
  antey1969 написав:
  prosecutor написав:Нагнетается новостным фоном паника, что киев придется эвакуировать зимой. Скучно не будет похоже :)

Не думаю, что наши будут и смогут физически эвакуировать трехмиллионный город.
1. Как организовать, если до этого вывозили максимум райцентры и то в час по чайной ложке.
2. Транспорт на 3 млн.(это на пол-зимы растянется)
3. Где разместить столько эвакуированных.
Думаю, вопрос совсем не в эвакуации столицы. Таким образом население пытаются морально подготовить к тому, что каждый будет решать свои проблемы сам и нехрен скиглити.
Ну и прелести Макса Кличко передает таким образом горячий привет.


это месседж частично для киевлян - готовьтесь
но и частично для наших партнёров - дайте (генераторы, трансформаторы, э/э, оружие, деньги)

в догонку вопрос: а чего только Киев эвакуировать ? А остальные города - там всё ок ?
Математика тогда вообще не сложится


Прийдется приоткрывать границы, расширять категории выездных
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 13:12

  fox767676 написав:
  baraka написав:
  antey1969 написав:
Прийдется приоткрывать границы, расширять категории выездных

Кто хочет, тот всегда найдёт лазейку:
https://youtu.be/CnhQ0sayoiI
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 13:39

  Bolt написав:Кто хочет, тот всегда найдёт лазейку:
https://youtu.be/CnhQ0sayoiI


Большинству людей будет не до фокусов с 5-7 куе, будут штурмовать пункті пропуска, и не потому что хотят откосить
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 14:17

  baraka написав:в догонку вопрос: а чего только Киев эвакуировать ? А остальные города - там всё ок ?
Математика тогда вообще не сложится
это паника чистой воды. После таких заявлений, слабонервные начнут увольняться с работы, отказываться от продления аренды, выезжать со столицы и т.д. что ещё больше подорвет экономику, чем отключения света по 4 часа. Потом они будут аттаковать гуманитарные центры за продуктовыми наборами, потому что в мелких городах и поселках для всех работы не будет. Ещё не понятно чего больше, пользы от таких заявлений или вреда.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 14:33

-50% от довоенных (по реальным сделкам) через пол года уже не так и невероятно, верно ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 14:37

Пропадает полностью электричество, системы остановияся и замерзнут. А есть идеи, куда основная масса может выехать? В школы и госучреждения в облцентры, где будет ээ и обогрев?
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 14:44

  vitaliian написав:
  baraka написав:в догонку вопрос: а чего только Киев эвакуировать ? А остальные города - там всё ок ?
Математика тогда вообще не сложится
это паника чистой воды. После таких заявлений, слабонервные начнут увольняться с работы, отказываться от продления аренды, выезжать со столицы и т.д. что ещё больше подорвет экономику, чем отключения света по 4 часа. Потом они будут аттаковать гуманитарные центры за продуктовыми наборами, потому что в мелких городах и поселках для всех работы не будет. Ещё не понятно чего больше, пользы от таких заявлений или вреда.

А если реально пропадает ээ, ведь вероятность есть и наверняка Кличко доложил компетентный человек, хотя, не исключаю, что случайно оговорился.
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