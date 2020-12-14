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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 лис, 2022 14:47
В который раз замечаю дальновидность и ум Флая, хата с печкой в селе есть, к мивине организм адаптирован.
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Grand Touring
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Додано: Нед 06 лис, 2022 14:53
Grand Touring написав:
Пропадает полностью электричество, системы остановияся и замерзнут. А есть идеи, куда основная масса может выехать? В школы и госучреждения в облцентры, где будет ээ и обогрев?
В Виннице свет не пропадал, тепло тоже.
В Хмельницке пропал, но быстро востановили.
Разгонят школы и вузы на дистанционки, занесут кравати в классы, примут всех страждущих.
В Винницкой области было много свободных хат. Нужно брать пока есть возможность.
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Хомякоид
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Додано: Нед 06 лис, 2022 15:19
Хомякоид написав:
В Виннице свет не пропадал, тепло тоже.
В Хмельницке пропал, но быстро востановили.
Разгонят школы и вузы на дистанционки, занесут кравати в классы, примут всех страждущих.
В Винницкой области было много свободных хат. Нужно брать пока есть возможность.
Покупать - не оптимально. Лучше когда государство возьмёт в аренду. Если Киев критически зависим от мощных подстанций, есть смысл перенести силовые ведомства в Западную Украину, чтобы снизить мотивацию уничтожать подстанции.
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Grand Touring
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Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
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