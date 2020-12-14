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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10395103961039710398

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 14:47

В который раз замечаю дальновидность и ум Флая, хата с печкой в селе есть, к мивине организм адаптирован.
Grand Touring
 
Повідомлень: 990
З нами з: 23.03.20
Подякував: 309 раз.
Подякували: 326 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 14:53

  Grand Touring написав:Пропадает полностью электричество, системы остановияся и замерзнут. А есть идеи, куда основная масса может выехать? В школы и госучреждения в облцентры, где будет ээ и обогрев?


В Виннице свет не пропадал, тепло тоже.
В Хмельницке пропал, но быстро востановили.
Разгонят школы и вузы на дистанционки, занесут кравати в классы, примут всех страждущих.
В Винницкой области было много свободных хат. Нужно брать пока есть возможность.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2116
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2444 раз.
Подякували: 322 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 15:19

  Хомякоид написав:
В Виннице свет не пропадал, тепло тоже.
В Хмельницке пропал, но быстро востановили.
Разгонят школы и вузы на дистанционки, занесут кравати в классы, примут всех страждущих.
В Винницкой области было много свободных хат. Нужно брать пока есть возможность.
Покупать - не оптимально. Лучше когда государство возьмёт в аренду. Если Киев критически зависим от мощных подстанций, есть смысл перенести силовые ведомства в Западную Украину, чтобы снизить мотивацию уничтожать подстанции.
Grand Touring
 
Повідомлень: 990
З нами з: 23.03.20
Подякував: 309 раз.
Подякували: 326 раз.
 
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  #<1 ... 10395103961039710398
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