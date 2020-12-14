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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10395103961039710398

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 16:59

Про выезд из киева, какое то жесткое ипсо. В украине обьединенная энергосистема. Она не балансируется на уровне города или области. Не может не быть света в отдельно взятом городе или регионе.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 17:01

  Хомякоид написав:Понятно. Был бы я в Киеве без света, взломал бы пустую квартиру с генератором в доме и поселил бы многодетную семью. А то некоторые смылись и сидят по Австриях, а жилье с удобствами простаивает.

У нас запрещена коммунистическая идеология. Если взламывать и поселять другую семью без согласия собственника, то мы превратимся в московию.
reus
 
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