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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 лис, 2022 16:59
Про выезд из киева, какое то жесткое ипсо. В украине обьединенная энергосистема. Она не балансируется на уровне города или области. Не может не быть света в отдельно взятом городе или регионе.
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Додано: Нед 06 лис, 2022 17:01
Хомякоид написав:
Понятно. Был бы я в Киеве без света, взломал бы пустую квартиру с генератором в доме и поселил бы многодетную семью. А то некоторые смылись и сидят по Австриях, а жилье с удобствами простаивает.
У нас запрещена коммунистическая идеология. Если взламывать и поселять другую семью без согласия собственника, то мы превратимся в московию.
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Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
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