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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 лис, 2022 16:59
Про выезд из киева, какое то жесткое ипсо. В украине обьединенная энергосистема. Она не балансируется на уровне города или области. Не может не быть света в отдельно взятом городе или регионе.
Додано: Нед 06 лис, 2022 17:01
У нас запрещена коммунистическая идеология. Если взламывать и поселять другую семью без согласия собственника, то мы превратимся в московию.
Прочитайте внимательно закон. Нельзя ничего ни у кого конфисковывать. Разрешено подселять военных, или государство имеет право выкупить недвижимость у собственника. А взламывать и поселять другую семью без согласия собственника противозаконно.
Востаннє редагувалось reus в Нед 06 лис, 2022 17:33, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 06 лис, 2022 17:19
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Нед 06 лис, 2022 17:57
Додано: Нед 06 лис, 2022 18:27
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
А rjkz не розуміє, що щоб опалювати свою кватиру на Коні Айленді і заряджати Теслу через Бруклін треба буде збудувати ЛЕП-750 зі зносом тисяч будинків за "мільйон доларів")))
Для всього Східнго узбережжя немає легких рішень. А населення в США занадто просте на відміну від Норвегії, Швеції, Данії, Швейцарії... І поки США дійде до непростих рішень разів 6 зміниться уряд щоразу з протестами а-ля BLM.
Додано: Нед 06 лис, 2022 18:36
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Якщо виїжджати з Києва, бо блекаут. В якому обласному чи райцентрі орендувати квартиру аби перечекати?
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