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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10395103961039710398

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 16:59

Про выезд из киева, какое то жесткое ипсо. В украине обьединенная энергосистема. Она не балансируется на уровне города или области. Не может не быть света в отдельно взятом городе или регионе.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 17:01

  Хомякоид написав:Понятно. Был бы я в Киеве без света, взломал бы пустую квартиру с генератором в доме и поселил бы многодетную семью. А то некоторые смылись и сидят по Австриях, а жилье с удобствами простаивает.

У нас запрещена коммунистическая идеология. Если взламывать и поселять другую семью без согласия собственника, то мы превратимся в московию.
Прочитайте внимательно закон. Нельзя ничего ни у кого конфисковывать. Разрешено подселять военных, или государство имеет право выкупить недвижимость у собственника. А взламывать и поселять другую семью без согласия собственника противозаконно.
Востаннє редагувалось reus в Нед 06 лис, 2022 17:33, всього редагувалось 2 разів.
reus
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 17:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  baraka написав:а чего только Киев эвакуировать ?
Киев-мать городов
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 17:57

  Мизантрóп написав:
  baraka написав:а чего только Киев эвакуировать ?
Киев-мать городов

А Чернигов - отец
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 18:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:rjkz - Ви занадто далеко знаходитесь від столиці сучасного демократичного світу і втратили розуміння того що відбувається. Це нормально, що Ви не бачите того як країна-лузер перетворюється на країну-переможця. Тому і розводите полеміку з єдиним змістом "ви всі помрете у злиднях, а ми помремо з краєвидом на Атлантичний океан". Я слухаю Вас і бачу себе зразку 2011 року. Не хочу з Вами сперечатись - Ви свій вибір зробили на користь тихого непомітного життя в іпенях ньюйоркщини. Квітка в Києві не для Вас - це зрозуміло. Але є й інші люди, сміливі, талановиті, ті що прагнуть зробити успішною свою власну країну. І цим людям потрібно десь жити і вони заслуговують на найкращі умови життя. Квітка - саме для таких людей, а не для емігрантів з Чернигіва.

А rjkz не розуміє, що щоб опалювати свою кватиру на Коні Айленді і заряджати Теслу через Бруклін треба буде збудувати ЛЕП-750 зі зносом тисяч будинків за "мільйон доларів")))


Для всього Східнго узбережжя немає легких рішень. А населення в США занадто просте на відміну від Норвегії, Швеції, Данії, Швейцарії... І поки США дійде до непростих рішень разів 6 зміниться уряд щоразу з протестами а-ля BLM.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 18:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Якщо виїжджати з Києва, бо блекаут. В якому обласному чи райцентрі орендувати квартиру аби перечекати?
Investor_K
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