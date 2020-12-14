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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 лис, 2022 16:59
Про выезд из киева, какое то жесткое ипсо. В украине обьединенная энергосистема. Она не балансируется на уровне города или области. Не может не быть света в отдельно взятом городе или регионе.
Додано: Нед 06 лис, 2022 17:01
У нас запрещена коммунистическая идеология. Если взламывать и поселять другую семью без согласия собственника, то мы превратимся в московию.
Прочитайте внимательно закон. Нельзя ничего ни у кого конфисковывать. Разрешено подселять военных, или государство имеет право выкупить недвижимость у собственника. А взламывать и поселять другую семью без согласия собственника противозаконно.
Востаннє редагувалось reus в Нед 06 лис, 2022 17:33, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 06 лис, 2022 17:19
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Нед 06 лис, 2022 17:57
Додано: Нед 06 лис, 2022 18:36
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Якщо виїжджати з Києва, бо блекаут. В якому обласному чи райцентрі орендувати квартиру аби перечекати?
Додано: Нед 06 лис, 2022 18:42
На мапу відключень дивиться. Нещодавно оприлюднювали. В цілому - знову ж таки Захід України. Ще треба подивитись де в нас є приєднання до європейських мереж. Там скоріш за все все буде ОК за будь-яких розкладів.
Додано: Нед 06 лис, 2022 19:06
У вас же есть шорты из Ужгорода, то есть вы там почти свой. Помнится даже про квартиру в Закарпатье купить думали. Туда надо ехать. Выпадет снег на лыжах покатаетесь. В Солотвино есть солевые ванны, поплаваете. Вино-коньяк, Время пройдёт с пользой.
А мать эвакуируют первой.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 06 лис, 2022 19:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 06 лис, 2022 19:14
Массовый выезд окончательно разбалансирует систему. Когда Ирпень начал массово заселяться оказалось э.э всем не хватает (ещё до войны). И это всего то 30-50 тыс понаехов, столько киевлян получит каждый крупный город, если Киев эвакуируют. Эвакуация никак не восполняет общий дефицит э.э. Он переедет вместе с киевлянами.
Додано: Нед 06 лис, 2022 19:39
Все, отбой.
Самый лучший мэр уже пошел на попятную, сказал типа, что Киев мол работает, оснований для паники нет.
Видать, получил волшебный пендель из ОП.
Додано: Нед 06 лис, 2022 19:39
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Там военкоматы. Гребут слепоглухонемых и безногих. И вообще опять наивные иллюзии что ЗУ счастливо отсидится. Будет тоже самое что и с Киевом, может неделей позже.
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