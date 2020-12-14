RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10395103961039710398

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 16:59

Про выезд из киева, какое то жесткое ипсо. В украине обьединенная энергосистема. Она не балансируется на уровне города или области. Не может не быть света в отдельно взятом городе или регионе.
adeges
 
Повідомлень: 4049
З нами з: 14.03.06
Подякував: 315 раз.
Подякували: 820 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 17:01

  Хомякоид написав:Понятно. Был бы я в Киеве без света, взломал бы пустую квартиру с генератором в доме и поселил бы многодетную семью. А то некоторые смылись и сидят по Австриях, а жилье с удобствами простаивает.

У нас запрещена коммунистическая идеология. Если взламывать и поселять другую семью без согласия собственника, то мы превратимся в московию.
Прочитайте внимательно закон. Нельзя ничего ни у кого конфисковывать. Разрешено подселять военных, или государство имеет право выкупить недвижимость у собственника. А взламывать и поселять другую семью без согласия собственника противозаконно.
Востаннє редагувалось reus в Нед 06 лис, 2022 17:33, всього редагувалось 2 разів.
reus
 
Повідомлень: 3916
З нами з: 21.03.12
Подякував: 346 раз.
Подякували: 1147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 17:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  baraka написав:а чего только Киев эвакуировать ?
Киев-мать городов
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7196
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 1405 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 17:57

  Мизантрóп написав:
  baraka написав:а чего только Киев эвакуировать ?
Киев-мать городов

А Чернигов - отец
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7331
З нами з: 31.08.09
Подякував: 498 раз.
Подякували: 1230 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 18:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Якщо виїжджати з Києва, бо блекаут. В якому обласному чи райцентрі орендувати квартиру аби перечекати?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8048
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 802 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 18:42

  Investor_K написав:Якщо виїжджати з Києва, бо блекаут. В якому обласному чи райцентрі орендувати квартиру аби перечекати?

На мапу відключень дивиться. Нещодавно оприлюднювали. В цілому - знову ж таки Захід України. Ще треба подивитись де в нас є приєднання до європейських мереж. Там скоріш за все все буде ОК за будь-яких розкладів.
airmax78
 
Повідомлень: 41221
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5096 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 19:06

  Investor_K написав:Якщо виїжджати з Києва, бо блекаут. В якому обласному чи райцентрі орендувати квартиру аби перечекати?

У вас же есть шорты из Ужгорода, то есть вы там почти свой. Помнится даже про квартиру в Закарпатье купить думали. Туда надо ехать. Выпадет снег на лыжах покатаетесь. В Солотвино есть солевые ванны, поплаваете. Вино-коньяк, Время пройдёт с пользой.
  Мизантрóп написав:
  baraka написав:а чего только Киев эвакуировать ?
Киев-мать городов

А мать эвакуируют первой.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 06 лис, 2022 19:15, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14876
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2076 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 19:14

  Grand Touring написав:Пропадает полностью электричество, системы остановияся и замерзнут. А есть идеи, куда основная масса может выехать? В школы и госучреждения в облцентры, где будет ээ и обогрев?

Массовый выезд окончательно разбалансирует систему. Когда Ирпень начал массово заселяться оказалось э.э всем не хватает (ещё до войны). И это всего то 30-50 тыс понаехов, столько киевлян получит каждый крупный город, если Киев эвакуируют. Эвакуация никак не восполняет общий дефицит э.э. Он переедет вместе с киевлянами.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14876
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2076 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 19:39

  vitaliian написав:
  Grand Touring написав:Пропадает полностью электричество, системы остановияся и замерзнут. А есть идеи, куда основная масса может выехать? В школы и госучреждения в облцентры, где будет ээ и обогрев?

Массовый выезд окончательно разбалансирует систему. Когда Ирпень начал массово заселяться оказалось э.э всем не хватает (ещё до войны). И это всего то 30-50 тыс понаехов, столько киевлян получит каждый крупный город, если Киев эвакуируют. Эвакуация никак не восполняет общий дефицит э.э. Он переедет вместе с киевлянами.

Все, отбой.
Самый лучший мэр уже пошел на попятную, сказал типа, что Киев мол работает, оснований для паники нет.
Видать, получил волшебный пендель из ОП.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11541
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1575 раз.
Подякували: 3449 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 19:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:У вас же есть шорты из Ужгорода, то есть вы там почти свой. Помнится даже про квартиру в Закарпатье купить думали. Туда надо ехать. Выпадет снег на лыжах покатаетесь. В Солотвино есть солевые ванны, поплаваете. Вино-коньяк, Время пройдёт с пользой.


Там военкоматы. Гребут слепоглухонемых и безногих. И вообще опять наивные иллюзии что ЗУ счастливо отсидится. Будет тоже самое что и с Киевом, может неделей позже.
fox767676
 
Повідомлень: 453
З нами з: 13.06.20
Подякував: 217 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10395103961039710398
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2322, 2323, 2324
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23234 13937750
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 лис, 2022 11:01
Vlad442
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4902130
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4763
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (5388)
06.11.2022 20:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.