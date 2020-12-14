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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10396103971039810399

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 20:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  antey1969 написав:Самый лучший мэр уже пошел на попятную, сказал типа, что Киев мол работает, оснований для паники нет.
Видать, получил волшебный пендель из ОП.
с новыми станциями метро можно не спешить
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 20:16

  fox767676 написав:
  vitaliian написав:У вас же есть шорты из Ужгорода, то есть вы там почти свой. Помнится даже про квартиру в Закарпатье купить думали. Туда надо ехать. Выпадет снег на лыжах покатаетесь. В Солотвино есть солевые ванны, поплаваете. Вино-коньяк, Время пройдёт с пользой.


Там военкоматы. Гребут слепоглухонемых и безногих. И вообще опять наивные иллюзии что ЗУ счастливо отсидится. Будет тоже самое что и с Киевом, может неделей позже.


В Ютубе есть видео про Алчевск в 2006.
Резюме - если морозы и отрубаеться отопление, нужно мгновено сливать всю воду из систем отопления и водопроводов.
Иначе все замерзает и трубы выходятся из строя до весны.


Мне кажеться особенно это касается хрущей и другого панельного неутепленного бетона.
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 20:28

  pesikot написав:
  Мизантрóп написав:
  baraka написав:а чего только Киев эвакуировать ?
Киев-мать городов

А Чернигов - отец

А Днепр и Адэсса?
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 20:41

  Damien написав:
Рабочая формула определения цены для объектов такого класса со свежим, не юзаным ремонтом на сегодня:
Цена объекта = цена котлована/начальной стадии 2018-2019 годов+ стоимость ремонта(метраж, умноженный на $300-500)


  flyman написав:поки що не бачу, щоб на КРЖН продавали навіть нахалбуд в приватному сектрорі з ремонтом за 600..700 уе м2 (300 уе м2 собівартість в бетонному парелепіпеді і 300..400 уе за ремонт з без меблів або з ними)

Флай, я предполагал на момент написания что именно ты примеришь эту формулу на те объекты, которые любишь и подчеркнул еще тогда, к каким именно объектам она относится.
К твоим не относится.
Твои объекты существуют в вакууме и расчет там бессилен.

Як це не відносяться? Якраз пояснюю складові собівартості, і ціну, яку можна виводити із собівартості кийвських бетонокоєнів.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 20:44

  airmax78 написав:
  Investor_K написав:Якщо виїжджати з Києва, бо блекаут. В якому обласному чи райцентрі орендувати квартиру аби перечекати?

На мапу відключень дивиться. Нещодавно оприлюднювали. В цілому - знову ж таки Захід України. Ще треба подивитись де в нас є приєднання до європейських мереж. Там скоріш за все все буде ОК за будь-яких розкладів.


Украинская энергосистема с прошлого года синхронизирована с европейской. Но проблема в пропускных мощностях межгосударственных высоковольтных линий. Их мало. Плюс в наличии ээ в европе в часы пик. Хотя конечно там есть резерв по мощности генерации, т.е. при политическом желании ээ можно найти. Но с доставкой есть ограничения
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 21:31

  adeges написав:
  airmax78 написав:
  Investor_K написав:Якщо виїжджати з Києва, бо блекаут. В якому обласному чи райцентрі орендувати квартиру аби перечекати?

На мапу відключень дивиться. Нещодавно оприлюднювали. В цілому - знову ж таки Захід України. Ще треба подивитись де в нас є приєднання до європейських мереж. Там скоріш за все все буде ОК за будь-яких розкладів.


Украинская энергосистема с прошлого года синхронизирована с европейской. Но проблема в пропускных мощностях межгосударственных высоковольтных линий. Их мало. Плюс в наличии ээ в европе в часы пик. Хотя конечно там есть резерв по мощности генерации, т.е. при политическом желании ээ можно найти. Но с доставкой есть ограничения

Генерация ээ в Украине не пострадала. Кроме Энергодара. Но проблема не в генерации. Дальше подумайте сами, хотя в последнем предложение Вы точно подметили главную проблему, но не её решение, к сожалению.
stm
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