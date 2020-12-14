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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 лис, 2022 20:15
antey1969 написав:
Самый лучший мэр уже пошел на попятную, сказал типа, что Киев мол работает, оснований для паники нет.
Видать, получил волшебный пендель из ОП.
с новыми станциями метро можно не спешить
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Додано: Нед 06 лис, 2022 20:16
fox767676 написав: vitaliian написав:
У вас же есть шорты из Ужгорода, то есть вы там почти свой. Помнится даже про квартиру в Закарпатье купить думали. Туда надо ехать. Выпадет снег на лыжах покатаетесь. В Солотвино есть солевые ванны, поплаваете. Вино-коньяк, Время пройдёт с пользой.
Там военкоматы. Гребут слепоглухонемых и безногих. И вообще опять наивные иллюзии что ЗУ счастливо отсидится. Будет тоже самое что и с Киевом, может неделей позже.
В Ютубе есть видео про Алчевск в 2006.
Резюме - если морозы и отрубаеться отопление, нужно мгновено сливать всю воду из систем отопления и водопроводов.
Иначе все замерзает и трубы выходятся из строя до весны.
Мне кажеться особенно это касается хрущей и другого панельного неутепленного бетона.
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Додано: Нед 06 лис, 2022 20:28
pesikot написав: Мизантрóп написав: baraka написав:
а чего только Киев эвакуировать ?
Киев-мать городов
А Чернигов - отец
А Днепр и Адэсса?
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Додано: Нед 06 лис, 2022 20:41
Damien написав:
Рабочая формула определения цены для объектов такого класса со свежим, не юзаным ремонтом на сегодня:
Цена объекта = цена котлована/начальной стадии 2018-2019 годов+ стоимость ремонта(метраж, умноженный на $300-500)
flyman написав:
поки що не бачу, щоб на КРЖН продавали навіть нахалбуд в приватному сектрорі з ремонтом за 600..700 уе м2 (300 уе м2 собівартість в бетонному парелепіпеді і 300..400 уе за ремонт з без меблів або з ними)
Флай, я предполагал на момент написания что именно ты примеришь эту формулу на те объекты, которые любишь и подчеркнул еще тогда, к каким именно объектам она относится.
К твоим не относится.
Твои объекты существуют в вакууме и расчет там бессилен.
Як це не відносяться? Якраз пояснюю складові собівартості, і ціну, яку можна виводити із собівартості кийвських бетонокоєнів.
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Додано: Нед 06 лис, 2022 20:44
airmax78 написав: Investor_K написав:
Якщо виїжджати з Києва, бо блекаут. В якому обласному чи райцентрі орендувати квартиру аби перечекати?
На мапу відключень дивиться. Нещодавно оприлюднювали. В цілому - знову ж таки Захід України. Ще треба подивитись де в нас є приєднання до європейських мереж. Там скоріш за все все буде ОК за будь-яких розкладів.
Украинская энергосистема с прошлого года синхронизирована с европейской. Но проблема в пропускных мощностях межгосударственных высоковольтных линий. Их мало. Плюс в наличии ээ в европе в часы пик. Хотя конечно там есть резерв по мощности генерации, т.е. при политическом желании ээ можно найти. Но с доставкой есть ограничения
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Додано: Нед 06 лис, 2022 21:31
adeges написав: airmax78 написав: Investor_K написав:
Якщо виїжджати з Києва, бо блекаут. В якому обласному чи райцентрі орендувати квартиру аби перечекати?
На мапу відключень дивиться. Нещодавно оприлюднювали. В цілому - знову ж таки Захід України. Ще треба подивитись де в нас є приєднання до європейських мереж. Там скоріш за все все буде ОК за будь-яких розкладів.
Украинская энергосистема с прошлого года синхронизирована с европейской. Но проблема в пропускных мощностях межгосударственных высоковольтных линий. Их мало. Плюс в наличии ээ в европе в часы пик. Хотя конечно там есть резерв по мощности генерации, т.е. при политическом желании ээ можно найти. Но с доставкой есть ограничения
Генерация ээ в Украине не пострадала. Кроме Энергодара. Но проблема не в генерации. Дальше подумайте сами, хотя в последнем предложение Вы точно подметили главную проблему, но не её решение, к сожалению.
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