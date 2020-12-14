Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Рабочая формула определения цены для объектов такого класса со свежим, не юзаным ремонтом на сегодня: Цена объекта = цена котлована/начальной стадии 2018-2019 годов+ стоимость ремонта(метраж, умноженный на $300-500)
flyman написав:поки що не бачу, щоб на КРЖН продавали навіть нахалбуд в приватному сектрорі з ремонтом за 600..700 уе м2 (300 уе м2 собівартість в бетонному парелепіпеді і 300..400 уе за ремонт з без меблів або з ними)
Флай, я предполагал на момент написания что именно ты примеришь эту формулу на те объекты, которые любишь и подчеркнул еще тогда, к каким именно объектам она относится. К твоим не относится. Твои объекты существуют в вакууме и расчет там бессилен.
Як це не відносяться? Якраз пояснюю складові собівартості, і ціну, яку можна виводити із собівартості кийвських бетонокоєнів.
Investor_K написав:Якщо виїжджати з Києва, бо блекаут. В якому обласному чи райцентрі орендувати квартиру аби перечекати?
На мапу відключень дивиться. Нещодавно оприлюднювали. В цілому - знову ж таки Захід України. Ще треба подивитись де в нас є приєднання до європейських мереж. Там скоріш за все все буде ОК за будь-яких розкладів.
Украинская энергосистема с прошлого года синхронизирована с европейской. Но проблема в пропускных мощностях межгосударственных высоковольтных линий. Их мало. Плюс в наличии ээ в европе в часы пик. Хотя конечно там есть резерв по мощности генерации, т.е. при политическом желании ээ можно найти. Но с доставкой есть ограничения
Investor_K написав:Якщо виїжджати з Києва, бо блекаут. В якому обласному чи райцентрі орендувати квартиру аби перечекати?
На мапу відключень дивиться. Нещодавно оприлюднювали. В цілому - знову ж таки Захід України. Ще треба подивитись де в нас є приєднання до європейських мереж. Там скоріш за все все буде ОК за будь-яких розкладів.
Украинская энергосистема с прошлого года синхронизирована с европейской. Но проблема в пропускных мощностях межгосударственных высоковольтных линий. Их мало. Плюс в наличии ээ в европе в часы пик. Хотя конечно там есть резерв по мощности генерации, т.е. при политическом желании ээ можно найти. Но с доставкой есть ограничения
Генерация ээ в Украине не пострадала. Кроме Энергодара. Но проблема не в генерации. Дальше подумайте сами, хотя в последнем предложение Вы точно подметили главную проблему, но не её решение, к сожалению.