|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 лис, 2022 20:28
pesikot написав: Мизантрóп написав: baraka написав:
а чего только Киев эвакуировать ?
Киев-мать городов
А Чернигов - отец
А Днепр и Адэсса?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2648
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 256 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 лис, 2022 20:41
Damien написав:
Рабочая формула определения цены для объектов такого класса со свежим, не юзаным ремонтом на сегодня:
Цена объекта = цена котлована/начальной стадии 2018-2019 годов+ стоимость ремонта(метраж, умноженный на $300-500)
flyman написав:
поки що не бачу, щоб на КРЖН продавали навіть нахалбуд в приватному сектрорі з ремонтом за 600..700 уе м2 (300 уе м2 собівартість в бетонному парелепіпеді і 300..400 уе за ремонт з без меблів або з ними)
Флай, я предполагал на момент написания что именно ты примеришь эту формулу на те объекты, которые любишь и подчеркнул еще тогда, к каким именно объектам она относится.
К твоим не относится.
Твои объекты существуют в вакууме и расчет там бессилен.
Як це не відносяться? Якраз пояснюю складові собівартості, і ціну, яку можна виводити із собівартості кийвських бетонокоєнів.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29856
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1439 раз.
- Подякували: 2570 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 06 лис, 2022 20:44
airmax78 написав: Investor_K написав:
Якщо виїжджати з Києва, бо блекаут. В якому обласному чи райцентрі орендувати квартиру аби перечекати?
На мапу відключень дивиться. Нещодавно оприлюднювали. В цілому - знову ж таки Захід України. Ще треба подивитись де в нас є приєднання до європейських мереж. Там скоріш за все все буде ОК за будь-яких розкладів.
Украинская энергосистема с прошлого года синхронизирована с европейской. Но проблема в пропускных мощностях межгосударственных высоковольтных линий. Их мало. Плюс в наличии ээ в европе в часы пик. Хотя конечно там есть резерв по мощности генерации, т.е. при политическом желании ээ можно найти. Но с доставкой есть ограничения
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 4050
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 315 раз.
- Подякували: 820 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 лис, 2022 21:31
adeges написав: airmax78 написав: Investor_K написав:
Якщо виїжджати з Києва, бо блекаут. В якому обласному чи райцентрі орендувати квартиру аби перечекати?
На мапу відключень дивиться. Нещодавно оприлюднювали. В цілому - знову ж таки Захід України. Ще треба подивитись де в нас є приєднання до європейських мереж. Там скоріш за все все буде ОК за будь-яких розкладів.
Украинская энергосистема с прошлого года синхронизирована с европейской. Но проблема в пропускных мощностях межгосударственных высоковольтных линий. Их мало. Плюс в наличии ээ в европе в часы пик. Хотя конечно там есть резерв по мощности генерации, т.е. при политическом желании ээ можно найти. Но с доставкой есть ограничения
Генерация ээ в Украине не пострадала. Кроме Энергодара. Но проблема не в генерации. Дальше подумайте сами, хотя в последнем предложение Вы точно подметили главную проблему, но не её решение, к сожалению.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 3551
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 591 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 лис, 2022 08:16
Щось ніхто нічого не пише.
Що у всіх світло вимкнули ?
До речі Варшавський здали. Але з метро там проблема.
Вангую мінімум років 5 треба чеками при найкраших роскладах, білтш реалістичним видається термін від 10 років.
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 2120
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 2446 раз.
- Подякували: 323 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 лис, 2022 08:55
Хомякоид написав:
Щось ніхто нічого не пише.
Що у всіх світло вимкнули ?
До речі Варшавський здали. Але з метро там проблема.
Вангую мінімум років 5 треба чеками при найкраших роскладах, білтш реалістичним видається термін від 10 років.
Ще не вимкнули, але довго чекати не прийдеться.
Відносно мешканців жк Варшавський то вам менше всього треба про них турбуватись. Там будуть проживати тільки заможні пани із трьома автівками на сім'ю, а таким метро абсолютно не потрібно.
P.S. Недавно розетку купляв Шнайдер за 110 грив в епіцентрі, то електрик сказав що до війни саме таку модель на Юності брав по 35 гривень. Тому майбутні мешканці новобудов будуть ще приємно вражені цінами на матеріали та ремонт в цілому. Не здивуюсь, якщо ціна в доларах за метр кв на ГОЛИЙ бетон в цих Варшавських, Дібровах і інших жк в єпенях (БЕЗ МЕТРО), опуститься нижче ніж була на котловані.
-
roberto dark
-
-
- Повідомлень: 985
- З нами з: 04.06.19
- Подякував: 239 раз.
- Подякували: 231 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 лис, 2022 09:08
roberto dark написав: Хомякоид написав:
Щось ніхто нічого не пише.
Що у всіх світло вимкнули ?
До речі Варшавський здали. Але з метро там проблема.
Вангую мінімум років 5 треба чеками при найкраших роскладах, білтш реалістичним видається термін від 10 років.
Ще не вимкнули, але довго чекати не прийдеться.
Відносно мешканців жк Варшавський то вам менше всього треба про них турбуватись. Там будуть проживати тільки заможні пани із трьома автівками на сім'ю, а таким метро абсолютно не потрібно.
P.S. Недавно розетку купляв Шнайдер за 110 грив в епіцентрі, то електрик сказав що до війни саме таку модель на Юності брав по 35 гривень. Тому майбутні мешканці новобудов будуть ще приємно вражені цінами на матеріали та ремонт в цілому. Не здивуюсь, якщо ціни на ГОЛИЙ бетон в цих Варшавських, Дібровах і інших жк в єпенях (БЕЗ МЕТРО), опустяться нижче ніж були на котловані.
Думаю після Нового Року буде помітне прсідання цін на бетон в цілому по Києву.
Поки що дисконтів не помічаю. Проглядаю до 50 тис. сегмент
В Вінниці на новобудови таке враження що ціна виросла в порівнянні до 24.02.
І що в Варшаських є підземні паркінги для трьох машин на сімю ? Звичайний економ з дворами повними машин.
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 2120
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 2446 раз.
- Подякували: 323 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 лис, 2022 09:17
У Львові також ніби ціни "виросли" і навіть у колхозному Хмельницькому місцеві кажуть про бум на ринку нерухомості. Хоча це стосується більше оренди, а не РЕАЛЬНИХ угод купівлі продажу. Тим більше після 10 жовтня, бажаючих вкладится в новобуди на Західній Україні буде не багато.
-
roberto dark
-
-
- Повідомлень: 985
- З нами з: 04.06.19
- Подякував: 239 раз.
- Подякували: 231 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|23235
|13938500
|
Пон 07 лис, 2022 01:27
UA
|
|1111
|4902208
|
|
|3
|4764
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|