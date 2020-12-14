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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10395103961039710398>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 20:41

  Damien написав:
Рабочая формула определения цены для объектов такого класса со свежим, не юзаным ремонтом на сегодня:
Цена объекта = цена котлована/начальной стадии 2018-2019 годов+ стоимость ремонта(метраж, умноженный на $300-500)


  flyman написав:поки що не бачу, щоб на КРЖН продавали навіть нахалбуд в приватному сектрорі з ремонтом за 600..700 уе м2 (300 уе м2 собівартість в бетонному парелепіпеді і 300..400 уе за ремонт з без меблів або з ними)

Флай, я предполагал на момент написания что именно ты примеришь эту формулу на те объекты, которые любишь и подчеркнул еще тогда, к каким именно объектам она относится.
К твоим не относится.
Твои объекты существуют в вакууме и расчет там бессилен.

Як це не відносяться? Якраз пояснюю складові собівартості, і ціну, яку можна виводити із собівартості кийвських бетонокоєнів.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 20:44

  airmax78 написав:
  Investor_K написав:Якщо виїжджати з Києва, бо блекаут. В якому обласному чи райцентрі орендувати квартиру аби перечекати?

На мапу відключень дивиться. Нещодавно оприлюднювали. В цілому - знову ж таки Захід України. Ще треба подивитись де в нас є приєднання до європейських мереж. Там скоріш за все все буде ОК за будь-яких розкладів.


Украинская энергосистема с прошлого года синхронизирована с европейской. Но проблема в пропускных мощностях межгосударственных высоковольтных линий. Их мало. Плюс в наличии ээ в европе в часы пик. Хотя конечно там есть резерв по мощности генерации, т.е. при политическом желании ээ можно найти. Но с доставкой есть ограничения
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 21:31

  adeges написав:
  airmax78 написав:
  Investor_K написав:Якщо виїжджати з Києва, бо блекаут. В якому обласному чи райцентрі орендувати квартиру аби перечекати?

На мапу відключень дивиться. Нещодавно оприлюднювали. В цілому - знову ж таки Захід України. Ще треба подивитись де в нас є приєднання до європейських мереж. Там скоріш за все все буде ОК за будь-яких розкладів.


Украинская энергосистема с прошлого года синхронизирована с европейской. Но проблема в пропускных мощностях межгосударственных высоковольтных линий. Их мало. Плюс в наличии ээ в европе в часы пик. Хотя конечно там есть резерв по мощности генерации, т.е. при политическом желании ээ можно найти. Но с доставкой есть ограничения

Генерация ээ в Украине не пострадала. Кроме Энергодара. Но проблема не в генерации. Дальше подумайте сами, хотя в последнем предложение Вы точно подметили главную проблему, но не её решение, к сожалению.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 08:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Щось ніхто нічого не пише.
Що у всіх світло вимкнули ?

До речі Варшавський здали. Але з метро там проблема.
Вангую мінімум років 5 треба чеками при найкраших роскладах, білтш реалістичним видається термін від 10 років.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 08:55

  Хомякоид написав:Щось ніхто нічого не пише.
Що у всіх світло вимкнули ?

До речі Варшавський здали. Але з метро там проблема.
Вангую мінімум років 5 треба чеками при найкраших роскладах, білтш реалістичним видається термін від 10 років.

Ще не вимкнули, але довго чекати не прийдеться.
Відносно мешканців жк Варшавський то вам менше всього треба про них турбуватись. Там будуть проживати тільки заможні пани із трьома автівками на сім'ю, а таким метро абсолютно не потрібно.

P.S. Недавно розетку купляв Шнайдер за 110 грив в епіцентрі, то електрик сказав що до війни саме таку модель на Юності брав по 35 гривень. Тому майбутні мешканці новобудов будуть ще приємно вражені цінами на матеріали та ремонт в цілому. Не здивуюсь, якщо ціна в доларах за метр кв на ГОЛИЙ бетон в цих Варшавських, Дібровах і інших жк в єпенях (БЕЗ МЕТРО), опуститься нижче ніж була на котловані.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 09:08

  roberto dark написав:
  Хомякоид написав:Щось ніхто нічого не пише.
Що у всіх світло вимкнули ?

До речі Варшавський здали. Але з метро там проблема.
Вангую мінімум років 5 треба чеками при найкраших роскладах, білтш реалістичним видається термін від 10 років.

Ще не вимкнули, але довго чекати не прийдеться.
Відносно мешканців жк Варшавський то вам менше всього треба про них турбуватись. Там будуть проживати тільки заможні пани із трьома автівками на сім'ю, а таким метро абсолютно не потрібно.

P.S. Недавно розетку купляв Шнайдер за 110 грив в епіцентрі, то електрик сказав що до війни саме таку модель на Юності брав по 35 гривень. Тому майбутні мешканці новобудов будуть ще приємно вражені цінами на матеріали та ремонт в цілому. Не здивуюсь, якщо ціни на ГОЛИЙ бетон в цих Варшавських, Дібровах і інших жк в єпенях (БЕЗ МЕТРО), опустяться нижче ніж були на котловані.


Думаю після Нового Року буде помітне прсідання цін на бетон в цілому по Києву.
Поки що дисконтів не помічаю. Проглядаю до 50 тис. сегмент

В Вінниці на новобудови таке враження що ціна виросла в порівнянні до 24.02.

І що в Варшаських є підземні паркінги для трьох машин на сімю ? Звичайний економ з дворами повними машин.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 09:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У Львові також ніби ціни "виросли" і навіть у колхозному Хмельницькому місцеві кажуть про бум на ринку нерухомості. Хоча це стосується більше оренди, а не РЕАЛЬНИХ угод купівлі продажу. Тим більше після 10 жовтня, бажаючих вкладится в новобуди на Західній Україні буде не багато.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 10:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  roberto dark написав:Недавно розетку купляв Шнайдер за 110 грив в епіцентрі, то електрик сказав що до війни саме таку модель на Юності брав по 35 гривень.

Гоніть того електрика. Він чи бреше, чи вперше в житті бачить Шнайдер.

Щодо вартості ремонтів, треба почекати закінчення війни. Коли курс буде ринковим, а накопичення у людей зменшаться, тоді й побачимо, як переформатується ринок. У тому числі й оренди.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 10:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

пытаюсь нагнать все написанное за выходные и складывается впечатление, что раньше ветку разгоняла куча мемных персонажей типа натахи биты, ККЦ, оранжа и человека-кроссовка, а сейчас "скрутні часи" и потому как в твитере - сократили всех лишних, один венский узник из "коммандировки" за всех отдувается, привлекает внимание, держит ветку в топе. Осталось участникам приложить чуть усилий и ветка может стать органичной
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 10:36

  striped написав:Осталось участникам приложить чуть усилий и ветка может стать органичной
органичной как удобрение? Но то что загонщики роста цен пропали это факт. Даже как то скучно

Ретро минимализм. Совок стайл.
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Не хватает девушки с длинной косой в красном платье в горошек.
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