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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10395103961039710398

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 11:06

  roberto dark написав:У Львові також ніби ціни "виросли" і навіть у колхозному Хмельницькому місцеві кажуть про бум на ринку нерухомості. Хоча це стосується більше оренди, а не РЕАЛЬНИХ угод купівлі продажу. Тим більше після 10 жовтня, бажаючих вкладится в новобуди на Західній Україні буде не багато.


в трускавце стоимость метра в котловане 60-80 тищ грн
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 12:15

Голодный бунт

❗️«Електричка на 7:15, дуже мало людей влізло, через малу кількість вагонів та змінену щільність курсування у новому розкладі. В знак протесту, чоловік вирішив сісти на колію прям перед тягою.»

видео по ссылке
https://t.me/irpingrisha/11981
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