Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
roberto dark написав:У Львові також ніби ціни "виросли" і навіть у колхозному Хмельницькому місцеві кажуть про бум на ринку нерухомості. Хоча це стосується більше оренди, а не РЕАЛЬНИХ угод купівлі продажу. Тим більше після 10 жовтня, бажаючих вкладится в новобуди на Західній Україні буде не багато.
в трускавце стоимость метра в котловане 60-80 тищ грн