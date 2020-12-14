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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 лис, 2022 17:20
vitaliian написав:
Не хватает девушки с длинной косой в красном платье в горошек.
Якщо молода струнка дівчина - чому би і ні?
Своєю присутністю вона прикрасить будь яку нерухомість.
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Пон 11 жов, 2021 17:05
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