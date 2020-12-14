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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 лис, 2022 17:20
vitaliian написав:
Не хватает девушки с длинной косой в красном платье в горошек.
Якщо молода струнка дівчина - чому би і ні?
Своєю присутністю вона прикрасить будь яку нерухомість.
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Додано: Пон 07 лис, 2022 19:42
Frant написав: vitaliian написав:
Не хватает девушки с длинной косой в красном платье в горошек.
Якщо молода струнка дівчина - чому би і ні?
Своєю присутністю вона прикрасить будь яку нерухомість.
Старый развоатник
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Додано: Пон 07 лис, 2022 20:34
roberto dark написав: Хомякоид написав:
Щось ніхто нічого не пише.
Що у всіх світло вимкнули ?
До речі Варшавський здали. Але з метро там проблема.
Вангую мінімум років 5 треба чеками при найкраших роскладах, білтш реалістичним видається термін від 10 років.
Ще не вимкнули, але довго чекати не прийдеться.
Відносно мешканців жк Варшавський то вам менше всього треба про них турбуватись. Там будуть проживати тільки заможні пани із трьома автівками на сім'ю, а таким метро абсолютно не потрібно.
P.S. Недавно розетку купляв Шнайдер за 110 грив в епіцентрі, то електрик сказав що до війни саме таку модель на Юності брав по 35 гривень. Тому майбутні мешканці новобудов будуть ще приємно вражені цінами на матеріали та ремонт в цілому. Не здивуюсь, якщо ціна в доларах за метр кв на ГОЛИЙ бетон в цих Варшавських, Дібровах і інших жк в єпенях (БЕЗ МЕТРО), опуститься нижче ніж була на котловані.
я так розумію, резетки будуть замість обоїв?
хай 10 або 50 резеток, то що ремонт квартири буде в 3 рази дорожче?
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Додано: Пон 07 лис, 2022 20:40
Investor_K написав: Frant написав: vitaliian написав:
Не хватает девушки с длинной косой в красном платье в горошек.
Якщо молода струнка дівчина - чому би і ні?
Своєю присутністю вона прикрасить будь яку нерухомість.
Старый развоатник
не струнка та немолода там не влізе,не пролізе.Останній поверх
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