Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 лис, 2022 17:20
vitaliian написав:
Не хватает девушки с длинной косой в красном платье в горошек.
Якщо молода струнка дівчина - чому би і ні?
Своєю присутністю вона прикрасить будь яку нерухомість.
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Додано: Пон 07 лис, 2022 19:42
Frant написав: vitaliian написав:
Не хватает девушки с длинной косой в красном платье в горошек.
Якщо молода струнка дівчина - чому би і ні?
Своєю присутністю вона прикрасить будь яку нерухомість.
Старый развоатник
Investor_K
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Додано: Пон 07 лис, 2022 20:40
Investor_K написав: Frant написав: vitaliian написав:
Не хватает девушки с длинной косой в красном платье в горошек.
Якщо молода струнка дівчина - чому би і ні?
Своєю присутністю вона прикрасить будь яку нерухомість.
Старый развоатник
не струнка та немолода там не влізе,не пролізе.Останній поверх
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Додано: Пон 07 лис, 2022 20:48
vitaliian написав: striped написав:
Осталось участникам приложить чуть усилий и ветка может стать органичной
органичной как удобрение? Но то что загонщики роста цен пропали это факт. Даже как то скучно
Ретро минимализм. Совок стайл.
Не хватает девушки с длинной косой в красном платье в горошек.
відео про те, як має виглядати квартира на продаж
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Додано: Пон 07 лис, 2022 21:30
боксёру нужно подсказать идею - основать Киев - прототип 2, как в терминаторе
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