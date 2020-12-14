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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10396103971039810399>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 145
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 17:20

  vitaliian написав:Не хватает девушки с длинной косой в красном платье в горошек.

Якщо молода струнка дівчина - чому би і ні?
Своєю присутністю вона прикрасить будь яку нерухомість.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 20:48

  vitaliian написав:
  striped написав:Осталось участникам приложить чуть усилий и ветка может стать органичной
органичной как удобрение? Но то что загонщики роста цен пропали это факт. Даже как то скучно

Ретро минимализм. Совок стайл.
Зображення
Не хватает девушки с длинной косой в красном платье в горошек.

відео про те, як має виглядати квартира на продаж
flyman
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2
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 21:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

боксёру нужно подсказать идею - основать Киев - прототип 2, как в терминаторе
beee
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 23:59

  beee написав:боксёру нужно подсказать идею - основать Киев - прототип 2, как в терминаторе

або Зіон (якщо зробити 4 помилки в слові Київ), як в Матриці.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 00:33

  beee написав:боксёру нужно подсказать идею - основать Киев - прототип 2, как в терминаторе

Нахрена?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 01:10

  fox767676 написав:
  vitaliian написав:У вас же есть шорты из Ужгорода, то есть вы там почти свой. Помнится даже про квартиру в Закарпатье купить думали. Туда надо ехать. Выпадет снег на лыжах покатаетесь. В Солотвино есть солевые ванны, поплаваете. Вино-коньяк, Время пройдёт с пользой.


Там военкоматы. Гребут слепоглухонемых и безногих. И вообще опять наивные иллюзии что ЗУ счастливо отсидится. Будет тоже самое что и с Киевом, может неделей позже.


Вы сами военкомом работаете? Или кум, родич, друг?

Сейчас нет проблем с призывом.

Могу точно сказать, неделю назад кума призвали.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 01:12

  fox767676 написав:
  vitaliian написав:У вас же есть шорты из Ужгорода, то есть вы там почти свой. Помнится даже про квартиру в Закарпатье купить думали. Туда надо ехать. Выпадет снег на лыжах покатаетесь. В Солотвино есть солевые ванны, поплаваете. Вино-коньяк, Время пройдёт с пользой.


Там военкоматы. Гребут слепоглухонемых и безногих. И вообще опять наивные иллюзии что ЗУ счастливо отсидится. Будет тоже самое что и с Киевом, может неделей позже.


Вы сами военкомом работаете? Или кум, родич, друг?

Кума две недели назад призвали.
Все по процедуре, медкомиссия была.

Проблем с призывом нет.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 09:50

  beee написав:боксёру нужно подсказать идею - основать Киев - прототип 2, как в терминаторе

Тобі з Польщі видніше, що нам робити в Україні.
Чи ти вже перебрався в Австрію, до свого колеги, бувшого бігріелтора з КГСа?
Разом працюєте в Hofer?
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 10:19

Із сьогоднішнього дня у Львівській області вводять планові відключення електроенергії розбиті на 3 групи по годинах, приблизно як у Києві.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 10:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:У вас же есть шорты из Ужгорода, то есть вы там почти свой. Помнится даже про квартиру в Закарпатье купить думали.

Якби так і зробив завчасно, то серйозно би виграв:
а також на 54% збільшилась вартість у Закарпатській області https://firtka.if.ua/blog/view/kvartiri ... nne-zhitlo
Серед лідерів по зростанню ціни — Закарпатська область. Ціна за м² на кінець жовтня в 1-кімнатній квартирі — 37 331 грн, що на 76% більше ніж минулого року. https://firtka.if.ua/view/na-ivano-fran ... novobudovi

Найбільший інтерес мешканці столиці проявляють до новобудов Вінницької (29%), Закарпатської (28%) https://realestate.24tv.ua/skilki-kosht ... u_n2156560
Квартири в Ужгороді зараз купують переважно іногородні — із Дніпра, Харкова, Сум, Запоріжжя. Пропозицій квартир у місті мало. Нагорнюк визнає, що зараз важко знайти однокімнатну квартиру в центрі міста, неподалік від набережної, навіть за $65 тис. Це на 20% дорожче, ніж рік тому. https://karachun.com.ua/populyarne-msto ... 3040-33169
Востаннє редагувалось Ой+ в Вів 08 лис, 2022 10:23, всього редагувалось 1 раз.
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