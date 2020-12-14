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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10395103961039710398

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 145
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 12:54

Де пропали проплачені козачки, які щодено товкмачили про "дорожай" КРЖН???
Невже всі в бігах????
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 13:36

  Frant написав:Де пропали проплачені козачки, які щодено товкмачили про "дорожай" КРЖН???
Невже всі в бігах????

А вы им поверили?
пацики продали и сбежали, пока им хоть что-то предлагали
Феодал
 
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  #<1 ... 10395103961039710398
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