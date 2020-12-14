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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 лис, 2022 12:54
Де пропали проплачені козачки, які щодено товкмачили про "дорожай" КРЖН???
Невже всі в бігах????
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Frant
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Додано: Вів 08 лис, 2022 13:36
Frant написав:
Де пропали проплачені козачки, які щодено товкмачили про "дорожай" КРЖН???
Невже всі в бігах????
А вы им поверили?
пацики продали и сбежали, пока им хоть что-то предлагали
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Феодал
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Додано: Вів 08 лис, 2022 15:19
Феодал написав: Frant написав:
Де пропали проплачені козачки, які щодено товкмачили про "дорожай" КРЖН???
Невже всі в бігах????
А вы им поверили?
пацики продали и сбежали, пока им хоть что-то предлагали
не всі, якщо аірмакс продасть прєлєсць із прихованими плінтусами, то значить дно, далі рокета в космас
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flyman
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Додано: Вів 08 лис, 2022 15:30
flyman написав: Феодал написав: Frant написав:
Де пропали проплачені козачки, які щодено товкмачили про "дорожай" КРЖН???
Невже всі в бігах????
А вы им поверили?
пацики продали и сбежали, пока им хоть что-то предлагали
не всі, якщо аірмакс продасть прєлєсць із прихованими плінтусами, то значить дно, далі рокета в космас
Я думаю он отложит продажу лет на 5, это еще если все +/- нормально будет, если сильно негативных сценариев не рассматривать
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Феодал
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Додано: Вів 08 лис, 2022 15:42
Феодал написав:
Я думаю он отложит продажу лет на 5, это еще если все +/- нормально будет, если сильно негативных сценариев не рассматривать
уважно слідкую за індикаторм #аірмаксКРЖНкомпозіт
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flyman
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Додано: Вів 08 лис, 2022 16:00
flyman написав:
уважно слідкую за індикаторм #аірмаксКРЖНкомпозіт
Цілком вірно. Як тільки Макс продасть хату - значить ринок досяг дня і треба купувати
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foxluck
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