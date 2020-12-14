уважно слідкую за індикаторм #аірмаксКРЖНкомпозіт
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 лис, 2022 15:42
Додано: Вів 08 лис, 2022 16:00
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 08 лис, 2022 18:02
foxluck
а что у вас в Тетрисе, господа по Цюрихам и Майами разъехались, окна не горят вечером, паркинг для Бентли и Ламборгинь пуст? Панические продажи по цене Реуса есть или народ по десятке за метр ставит прелести?
ПыСы. А со светом в Вашем Зионе как? Отрубают или есть отдельная ВИП-линия?
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