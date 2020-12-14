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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10395103961039710398

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 146
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 15:42

  Феодал написав:Я думаю он отложит продажу лет на 5, это еще если все +/- нормально будет, если сильно негативных сценариев не рассматривать

уважно слідкую за індикаторм #аірмаксКРЖНкомпозіт
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 16:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  flyman написав:уважно слідкую за індикаторм #аірмаксКРЖНкомпозіт

Цілком вірно. Як тільки Макс продасть хату - значить ринок досяг дня і треба купувати
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 18:02

foxluck
а что у вас в Тетрисе, господа по Цюрихам и Майами разъехались, окна не горят вечером, паркинг для Бентли и Ламборгинь пуст? Панические продажи по цене Реуса есть или народ по десятке за метр ставит прелести?
ПыСы. А со светом в Вашем Зионе как? Отрубают или есть отдельная ВИП-линия?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 19:25

  барабашов написав:foxluck
а что у вас в Тетрисе, господа по Цюрихам и Майами разъехались, окна не горят вечером, паркинг для Бентли и Ламборгинь пуст? Панические продажи по цене Реуса есть или народ по десятке за метр ставит прелести?
ПыСы. А со светом в Вашем Зионе как? Отрубают или есть отдельная ВИП-линия?

Перепрошую, що вліз в розмову.
Окремої VIP-лінії не може бути.
Поки що укро-бидло-їліта не побудувала для себе окремих АЕС чи ТЕС. Проїпати - це вона може, щось організувати - ні!
Можливо, поставили окремо великі електрогенератори, які живлять Тетрис і інші місця помешкань нашої їліти?

До речі, на Кончу-Заспу - хоч одна ракета впала за 8 місяців війни?
Я підозрюю, що 2/3 місцевої публіки мають російські паспорти. І не ховають їх,як мер Одеси Труханов
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 19:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:а что у вас в Тетрисе, господа по Цюрихам и Майами разъехались, окна не горят вечером, паркинг для Бентли и Ламборгинь пуст? Панические продажи по цене Реуса есть или народ по десятке за метр ставит прелести?
ПыСы. А со светом в Вашем Зионе как? Отрубают или есть отдельная ВИП-линия?

В Тетрисе отключают свет, отдельной линии нет.
Часть людей уехала после начала войны, часть осталась, некоторые ремонты делают.
Я пока временно перебрался в пригород Киева - тут рядом полицейский участок и дом с ним на одной линии, не отключают свет тьфу-тьфу-тьфу. И подальше от "центров принятия решений" - как-то спокойнее. Надеюсь что скоро электричество и ПВО в Киеве наладят и можно будет опять в Тетрис.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 19:37

  foxluck написав:
  барабашов написав:а что у вас в Тетрисе, господа по Цюрихам и Майами разъехались, окна не горят вечером, паркинг для Бентли и Ламборгинь пуст? Панические продажи по цене Реуса есть или народ по десятке за метр ставит прелести?
ПыСы. А со светом в Вашем Зионе как? Отрубают или есть отдельная ВИП-линия?

В Тетрисе отключают свет, отдельной линии нет.
Часть людей уехала после начала войны, часть осталась, некоторые ремонты делают.
Я пока временно перебрался в пригород Киева - тут рядом полицейский участок и дом с ним на одной линии, не отключают свет тьфу-тьфу-тьфу. И подальше от "центров принятия решений" - как-то спокойнее. Надеюсь что скоро электричество и ПВО в Киеве наладят и можно будет опять в Тетрис.

Правильно думаєте!
Києвському паньству потрібно ПВО,як же без нього???
Запоріжжя,Суми,Чернівці, Миколаїв,Харків - нехай відбиваються камінням від російських ракет?
Головне, щоб в Кончі Заспі,Тетріс, ЯГ все було добре. Хер з ними, з тією Луганщиною, Донеччиною і Кримом правда? Лише проблеми з ними!

Російський паспорт - вже маєте?
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 19:43

  foxluck написав:
  flyman написав:уважно слідкую за індикаторм #аірмаксКРЖНкомпозіт

Цілком вірно. Як тільки Макс продасть хату - значить ринок досяг дня і треба купувати

І ви туди ж? Аірмакс останню купівлю здійснив у вересні 2019 року. І навіть це важко назвати купівлею, бо то був майже своп одного об‘єкту на інший без будь-якої доплати. Тому можна сказати що я нічого не купував з травня 2017 року.
А продавати цього разу Аірмакс якщо і буде, то тільки коли ціна досягне 350 куо. Якщо це й буде дно - ну ОК, добре. Чекаємо на дно разом.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 19:51

  flyman написав:
  beee написав:боксёру нужно подсказать идею - основать Киев - прототип 2, как в терминаторе

або Зіон (якщо зробити 4 помилки в слові Київ), як в Матриці.

Зион не получится.
Чел, который не осилил ни одной станции построить за период мэрства Зион не может построить в принципе.
antey1969
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