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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 лис, 2022 15:42
Феодал написав:
Я думаю он отложит продажу лет на 5, это еще если все +/- нормально будет, если сильно негативных сценариев не рассматривать
уважно слідкую за індикаторм #аірмаксКРЖНкомпозіт
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flyman
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Додано: Вів 08 лис, 2022 16:00
flyman написав:
уважно слідкую за індикаторм #аірмаксКРЖНкомпозіт
Цілком вірно. Як тільки Макс продасть хату - значить ринок досяг дня і треба купувати
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foxluck
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Додано: Вів 08 лис, 2022 18:02
foxluck
а что у вас в Тетрисе, господа по Цюрихам и Майами разъехались, окна не горят вечером, паркинг для Бентли и Ламборгинь пуст? Панические продажи по цене Реуса есть или народ по десятке за метр ставит прелести?
ПыСы. А со светом в Вашем Зионе как? Отрубают или есть отдельная ВИП-линия?
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барабашов
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Додано: Вів 08 лис, 2022 19:25
барабашов написав:foxluck
а что у вас в Тетрисе, господа по Цюрихам и Майами разъехались, окна не горят вечером, паркинг для Бентли и Ламборгинь пуст? Панические продажи по цене Реуса есть или народ по десятке за метр ставит прелести?
ПыСы. А со светом в Вашем Зионе как? Отрубают или есть отдельная ВИП-линия?
Перепрошую, що вліз в розмову.
Окремої VIP-лінії не може бути.
Поки що укро-бидло-їліта не побудувала для себе окремих АЕС чи ТЕС. Проїпати - це вона може, щось організувати - ні!
Можливо, поставили окремо великі електрогенератори, які живлять Тетрис і інші місця помешкань нашої їліти?
До речі, на Кончу-Заспу - хоч одна ракета впала за 8 місяців війни?
Я підозрюю, що 2/3 місцевої публіки мають російські паспорти. І не ховають їх,як мер Одеси Труханов
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Frant
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Додано: Вів 08 лис, 2022 19:31
барабашов написав:
а что у вас в Тетрисе, господа по Цюрихам и Майами разъехались, окна не горят вечером, паркинг для Бентли и Ламборгинь пуст? Панические продажи по цене Реуса есть или народ по десятке за метр ставит прелести?
ПыСы. А со светом в Вашем Зионе как? Отрубают или есть отдельная ВИП-линия?
В Тетрисе отключают свет, отдельной линии нет.
Часть людей уехала после начала войны, часть осталась, некоторые ремонты делают.
Я пока временно перебрался в пригород Киева - тут рядом полицейский участок и дом с ним на одной линии, не отключают свет тьфу-тьфу-тьфу. И подальше от "центров принятия решений" - как-то спокойнее. Надеюсь что скоро электричество и ПВО в Киеве наладят и можно будет опять в Тетрис.
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Додано: Вів 08 лис, 2022 19:37
foxluck написав: барабашов написав:
а что у вас в Тетрисе, господа по Цюрихам и Майами разъехались, окна не горят вечером, паркинг для Бентли и Ламборгинь пуст? Панические продажи по цене Реуса есть или народ по десятке за метр ставит прелести?
ПыСы. А со светом в Вашем Зионе как? Отрубают или есть отдельная ВИП-линия?
В Тетрисе отключают свет, отдельной линии нет.
Часть людей уехала после начала войны, часть осталась, некоторые ремонты делают.
Я пока временно перебрался в пригород Киева - тут рядом полицейский участок и дом с ним на одной линии, не отключают свет тьфу-тьфу-тьфу. И подальше от "центров принятия решений" - как-то спокойнее. Надеюсь что скоро электричество и ПВО в Киеве наладят и можно будет опять в Тетрис.
Правильно думаєте!
Києвському паньству потрібно ПВО,як же без нього???
Запоріжжя,Суми,Чернівці, Миколаїв,Харків - нехай відбиваються камінням від російських ракет?
Головне, щоб в Кончі Заспі,Тетріс, ЯГ все було добре. Хер з ними, з тією Луганщиною, Донеччиною і Кримом правда? Лише проблеми з ними!
Російський паспорт - вже маєте?
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Додано: Вів 08 лис, 2022 19:43
foxluck написав: flyman написав:
уважно слідкую за індикаторм #аірмаксКРЖНкомпозіт
Цілком вірно. Як тільки Макс продасть хату - значить ринок досяг дня і треба купувати
І ви туди ж? Аірмакс останню купівлю здійснив у вересні 2019 року. І навіть це важко назвати купівлею, бо то був майже своп одного об‘єкту на інший без будь-якої доплати. Тому можна сказати що я нічого не купував з травня 2017 року.
А продавати цього разу Аірмакс якщо і буде, то тільки коли ціна досягне 350 куо. Якщо це й буде дно - ну ОК, добре. Чекаємо на дно разом.
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Додано: Вів 08 лис, 2022 19:51
flyman написав: beee написав:
боксёру нужно подсказать идею - основать Киев - прототип 2, как в терминаторе
або Зіон (якщо зробити 4 помилки в слові Київ), як в Матриці.
Зион не получится.
Чел, который не осилил ни одной станции построить за период мэрства Зион не может построить в принципе.
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Додано: Вів 08 лис, 2022 21:06
foxluck написав:
Я пока временно перебрался в пригород Киева - тут рядом полицейский участок и дом с ним на одной линии, не отключают свет тьфу-тьфу-тьфу. И подальше от "центров принятия решений" - как-то спокойнее
Могу вас огорчить
Полицейский участок может сойти за "центр принятия решений"
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Додано: Вів 08 лис, 2022 21:07
Frant написав:
Києвському паньству потрібно ПВО,як же без нього???
Запоріжжя,Суми,Чернівці, Миколаїв,Харків - нехай відбиваються камінням від російських ракет?
Я ніде не писав що ППО не потрібно також в інших містах.
Я писав що воно потрібно в Києві (так як гілка про нерухомість Києва).
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