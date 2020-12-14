Вы как-то говорили, где у вас антиукраинская позиция
Так вот же она. Слово в слово совпадает с российской пропагандой
Может вам не в Германию, а в Собянинск ? Там со станциями метро всё хорошо. Новые строятся
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Додано: Вів 08 лис, 2022 21:09
Вы как-то говорили, где у вас антиукраинская позиция
Так вот же она. Слово в слово совпадает с российской пропагандой
Может вам не в Германию, а в Собянинск ? Там со станциями метро всё хорошо. Новые строятся
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