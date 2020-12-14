Швы плитки затирали, но не дозатерли - виден пустой шов, и плитку не помыли. Стройка в процессе, что вас смущает?
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Додано: Вів 08 лис, 2022 22:12
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 08 лис, 2022 22:32
825$ / м2 это уже обвал?
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