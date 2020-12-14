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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10396103971039810399

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 146
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 22:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:Странные узоры на стене слева

Швы плитки затирали, но не дозатерли - виден пустой шов, и плитку не помыли. Стройка в процессе, что вас смущает?
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 22:32

825$ / м2 это уже обвал?

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-pro ... PSJkA.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 01:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вєсті с полєй - продажі є але з дисконтом у 25-30 відсотків довоєнної ціни в долярі, ті хто зараз вагаються, продадуть з дисконтом в 40 відсотків на початку осені)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 01:28

  cherchiltank написав:Вєсті с полєй - продажі є але з дисконтом у 25-30 відсотків довоєнної ціни в долярі, ті хто зараз вагаються, продадуть з дисконтом в 40 відсотків на початку осені)

Зараз вже кінець осені.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 02:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Зараз вже кінець осені

Макс, ну для кого кого, а для вас вона не остання ж.
Hotab
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