Швы плитки затирали, но не дозатерли - виден пустой шов, и плитку не помыли. Стройка в процессе, что вас смущает?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 лис, 2022 22:12
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 08 лис, 2022 22:32
825$ / м2 это уже обвал?
Додано: Сер 09 лис, 2022 01:07
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Вєсті с полєй - продажі є але з дисконтом у 25-30 відсотків довоєнної ціни в долярі, ті хто зараз вагаються, продадуть з дисконтом в 40 відсотків на початку осені)
Додано: Сер 09 лис, 2022 01:28
Додано: Сер 09 лис, 2022 02:07
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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