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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 лис, 2022 22:12
vitaliian написав:
Странные узоры на стене слева
Швы плитки затирали, но не дозатерли - виден пустой шов, и плитку не помыли. Стройка в процессе, что вас смущает?
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Додано: Вів 08 лис, 2022 22:32
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vitaliian
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Додано: Сер 09 лис, 2022 01:07
Вєсті с полєй - продажі є але з дисконтом у 25-30 відсотків довоєнної ціни в долярі, ті хто зараз вагаються, продадуть з дисконтом в 40 відсотків на початку осені)
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Додано: Сер 09 лис, 2022 01:28
cherchiltank написав:
Вєсті с полєй - продажі є але з дисконтом у 25-30 відсотків довоєнної ціни в долярі, ті хто зараз вагаються, продадуть з дисконтом в 40 відсотків на початку осені)
Зараз вже кінець осені.
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Додано: Сер 09 лис, 2022 02:07
airmax78 написав:
Зараз вже кінець осені
Макс, ну для кого кого, а для вас вона не остання ж.
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Додано: Сер 09 лис, 2022 08:56
vitaliian написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-prodam-3-h-komnatnuyu-na-bereznyakah-bereznyakovskaya-levoberezhnaya-IDPSJkA.html
треба хперт Серж-ик
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Додано: Сер 09 лис, 2022 10:13
vitaliian написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-prodam-3-h-komnatnuyu-na-bereznyakah-bereznyakovskaya-levoberezhnaya-IDPSJkA.html
Подобається 3к брежнєвська панель на Березняках? Плануєш продати єпенятник і перебратись в столицю, врешті решт?
Тануть запаси довоєнного жиру...
cherchiltank написав:
Вєсті с полєй - продажі є але з дисконтом у 25-30 відсотків довоєнної ціни в долярі, ті хто зараз вагаються, продадуть з дисконтом в 40 відсотків на початку осені)
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 09 лис, 2022 10:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 лис, 2022 10:14
vitaliian написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-prodam-3-h-komnatnuyu-na-bereznyakah-bereznyakovskaya-levoberezhnaya-IDPSJkA.html
Знайома об'ява - вона вже точно більше року продається. Навіть більше двох років
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