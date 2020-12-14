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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10397103981039910400

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 146
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 10:35

  foxluck написав:
  flyman написав:уважно слідкую за індикаторм #аірмаксКРЖНкомпозіт

Цілком вірно. Як тільки Макс продасть хату - значить ринок досяг дня і треба купувати

Нажаль цього разу Ви не дочекаєтесь продажу, бо персонаж поліз в вищу лігу "не пересічних", а там свої правила.
Так як собівартість тих пшонка стайл хат захмарна, а продавати їх по Реус цінам вони не готові, то виходить ринковий колапс, всі розуміють, що на тому базарі продавці і покупці ніколи не зрозуміють один одного.
Буде вісяк, не буде вікон з вечірним світлом і окурки не будуть валятися під балконами. Будуть годуватися тільки рили, які введуть цю історію до бази.
Так що прийміть до уваги цю інформацію, але ідея у Вас правильна і мудра, але не з цією прєлєстю.
Вльота на полтосік тут не буде по фізичним причинам і не бажанню фіксувати збитки.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 10:38

  somilitark написав:Буде вісяк, не буде вікон з вечірним світлом і окурки не будуть валятися під балконами. Будуть годуватися тільки рили, які введуть цю історію до бази.

Рили годуються з реальних продаж і реальної оренди. Пустопорожня робота їм не потрібна. Навіть якщо вона включає перегляд модних МОПів, венеціанської штукатуркуи та скритних плінтусів.

Тому австрійський бігунець змушений буде самостійно давати об,яви, через певний час.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 10:53

  Frant написав:Подобається 3к брежнєвська панель на Березняках?


Есть и Патриотика с ремонтом по 1160. Почем она в трибекинские времена была?
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 10:57

  striped написав:
  Frant написав:Подобається 3к брежнєвська панель на Березняках?


Есть и Патриотика с ремонтом по 1160. Почем она в трибекинские времена была?

Почому подібне житло було в 2008?
Па1500??? Чи па2000?

Зараз вся ця "вторинка" - нова і стара - буде конкурувати між собою, хто виставить дешевше, той і продасть. :| А новобудам - фсьо, кірдик.
Frant
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