Нажаль цього разу Ви не дочекаєтесь продажу, бо персонаж поліз в вищу лігу "не пересічних", а там свої правила.
Так як собівартість тих пшонка стайл хат захмарна, а продавати їх по Реус цінам вони не готові, то виходить ринковий колапс, всі розуміють, що на тому базарі продавці і покупці ніколи не зрозуміють один одного.
Буде вісяк, не буде вікон з вечірним світлом і окурки не будуть валятися під балконами. Будуть годуватися тільки рили, які введуть цю історію до бази.
Так що прийміть до уваги цю інформацію, але ідея у Вас правильна і мудра, але не з цією прєлєстю.
Вльота на полтосік тут не буде по фізичним причинам і не бажанню фіксувати збитки.