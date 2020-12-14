Сорі - на початку весни звісно
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Додано: Сер 09 лис, 2022 13:50
Додано: Сер 09 лис, 2022 13:52
Тобто 83 000 за 68 м2 новобуд без ремонту або 49500 за 60 м2 панелі в жилому стані.
Да уж, да уж. "Вторинка" нещадно демпінгує. Новобудам кірдик, в найближчій перспективі. В принципі, більшість новобудів економ-класу - не потрібні, з врахуванням демографії і перспектив цієї території.
Причому - давно не потрібні. З 2008.
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