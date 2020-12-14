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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10397103981039910400

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 146
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 13:50

  airmax78 написав:
  cherchiltank написав:Вєсті с полєй - продажі є але з дисконтом у 25-30 відсотків довоєнної ціни в долярі, ті хто зараз вагаються, продадуть з дисконтом в 40 відсотків на початку осені)

Зараз вже кінець осені.

Сорі - на початку весни звісно
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 13:52

  striped написав:
  Frant написав:Подобається 3к брежнєвська панель на Березняках?


Есть и Патриотика с ремонтом по 1160. Почем она в трибекинские времена была?

Тобто 83 000 за 68 м2 новобуд без ремонту або 49500 за 60 м2 панелі в жилому стані.
Да уж, да уж. "Вторинка" нещадно демпінгує. Новобудам кірдик, в найближчій перспективі. В принципі, більшість новобудів економ-класу - не потрібні, з врахуванням демографії і перспектив цієї території.
Причому - давно не потрібні. З 2008. :mrgreen:
Frant
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