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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 лис, 2022 13:50
airmax78 написав: cherchiltank написав:
Вєсті с полєй - продажі є але з дисконтом у 25-30 відсотків довоєнної ціни в долярі, ті хто зараз вагаються, продадуть з дисконтом в 40 відсотків на початку осені)
Зараз вже кінець осені.
Сорі - на початку весни звісно
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Додано: Сер 09 лис, 2022 14:32
Frant написав: striped написав: Frant написав:
Подобається 3к брежнєвська панель на Березняках?
\\\ В принципі, більшість новобудів економ-класу - не потрібні, з врахуванням демографії і перспектив цієї території.
Причому - давно не потрібні. З 2008.
Ой, да ладно -- вон недавно опрос проводили: "73+% опрошенных верит, что Украина в ЕС будет"
-- а на следующий же день после вступления толпы народу как хлынут космопорты строить -- успевай только ремонты в новопокупаемой под аренду недвиге делать
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Додано: Сер 09 лис, 2022 14:47
cherchiltank написав: airmax78 написав: cherchiltank написав:
Вєсті с полєй - продажі є але з дисконтом у 25-30 відсотків довоєнної ціни в долярі, ті хто зараз вагаються, продадуть з дисконтом в 40 відсотків на початку осені)
Зараз вже кінець осені.
Сорі - на початку весни звісно
вот я продал -20%, но всё равно в маленьком плюсе
и зачем спрашивается. снова в польше покупать их хлам ненужный
там, кстати, интересно. цены по всей стране +- одинаковые. у нас я сдавал славутич за 35. в варшаве = 3000 злотых минус 8% налог = 22к.
яр. град спустил с 250 до 230. реально наверное 190. сделаю из нё 2 однухи и сдам. там отключают электрику редко и порядок навели
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Додано: Сер 09 лис, 2022 15:05
Frant написав:
Плануєш продати єпенятник і перебратись в столицю, врешті решт?
планирую докупить коммерции. Для коммерции генератор и газовый конвектор вапще не проблема, а сдать жилье без тепла и света - нереально. Если бизнес генерирует хотя бы 50к в месяц, оплатить 12к аренды + топливо для конвектора/генератора не сложно.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 09 лис, 2022 15:08, всього редагувалось 2 разів.
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