RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10397103981039910400

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 146
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 13:50

  airmax78 написав:
  cherchiltank написав:Вєсті с полєй - продажі є але з дисконтом у 25-30 відсотків довоєнної ціни в долярі, ті хто зараз вагаються, продадуть з дисконтом в 40 відсотків на початку осені)

Зараз вже кінець осені.

Сорі - на початку весни звісно
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 90
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 14:32

  Frant написав:
  striped написав:
  Frant написав:Подобається 3к брежнєвська панель на Березняках?

\\\ В принципі, більшість новобудів економ-класу - не потрібні, з врахуванням демографії і перспектив цієї території.
Причому - давно не потрібні. З 2008. :mrgreen:

Ой, да ладно -- вон недавно опрос проводили: "73+% опрошенных верит, что Украина в ЕС будет" :lol: -- а на следующий же день после вступления толпы народу как хлынут космопорты строить -- успевай только ремонты в новопокупаемой под аренду недвиге делать :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 7226
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 14:47

  cherchiltank написав:
  airmax78 написав:
  cherchiltank написав:Вєсті с полєй - продажі є але з дисконтом у 25-30 відсотків довоєнної ціни в долярі, ті хто зараз вагаються, продадуть з дисконтом в 40 відсотків на початку осені)

Зараз вже кінець осені.

Сорі - на початку весни звісно

вот я продал -20%, но всё равно в маленьком плюсе
и зачем спрашивается. снова в польше покупать их хлам ненужный
там, кстати, интересно. цены по всей стране +- одинаковые. у нас я сдавал славутич за 35. в варшаве = 3000 злотых минус 8% налог = 22к.

яр. град спустил с 250 до 230. реально наверное 190. сделаю из нё 2 однухи и сдам. там отключают электрику редко и порядок навели
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1015
З нами з: 26.11.19
Подякував: 90 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 15:05

  Frant написав:Плануєш продати єпенятник і перебратись в столицю, врешті решт?
планирую докупить коммерции. Для коммерции генератор и газовый конвектор вапще не проблема, а сдать жилье без тепла и света - нереально. Если бизнес генерирует хотя бы 50к в месяц, оплатить 12к аренды + топливо для конвектора/генератора не сложно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 09 лис, 2022 15:08, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14895
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2077 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 16:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank написав:Вєсті с полєй - продажі є але з дисконтом у 25-30 відсотків довоєнної ціни в долярі, ті хто зараз вагаються, продадуть з дисконтом в 40 відсотків на початку осені)
Тобто зафіксовані довоєнні ціни в грн.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5356
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1294 раз.
Подякували: 765 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 16:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:у нас я сдавал славутич за 35. в варшаве = 3000 злотых минус 8% налог = 22к.

В Варшаве аренда дешевле намного чем в Киеве? Смешно.
ПС, кстати неужели в Киеве уже отменили налоги?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6867
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1071 раз.
Подякували: 1460 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 17:20

  vitaliian написав:
  Frant написав:Плануєш продати єпенятник і перебратись в столицю, врешті решт?
планирую докупить коммерции. Для коммерции генератор и газовый конвектор вапще не проблема, а сдать жилье без тепла и света - нереально. Если бизнес генерирует хотя бы 50к в месяц, оплатить 12к аренды + топливо для конвектора/генератора не сложно.


т. е. Вы предполагаете что хаты без тепла и света сдаваться не будут, т.е. людей в конкретном месте проживать будет меньше, но коммерция (бизнес) в этой же локации будет процветать?

пункт обогрева?
Вы планируете конкурировать с лучшим мером?
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5417
З нами з: 21.04.11
Подякував: 820 раз.
Подякували: 632 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 17:24

  BIGor написав:
  beee написав:у нас я сдавал славутич за 35. в варшаве = 3000 злотых минус 8% налог = 22к.

В Варшаве аренда дешевле намного чем в Киеве? Смешно.
ПС, кстати неужели в Киеве уже отменили налоги?

А теперь ещё раз прочти шевеля губами, то что написал я.
При одинаковой стоимости квартиры: славутич 3к и варшава 2к аренда такая, как написал я.
Если тебе смешно, напиши что-то умное, например.
Данный налог в Украине кто-то платит? Покажи мне это физическое лицо. Ты его в природе видел или у тебя рандомный поток мыслей?
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1015
З нами з: 26.11.19
Подякував: 90 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10397103981039910400
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: beee і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2325, 2326, 2327
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23265 14002089
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лис, 2022 17:25
Vlad442
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1112 4908135
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лис, 2022 13:14
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4773
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (2280)
09.11.2022 17:16
Ринок ОВДП (3664)
09.11.2022 17:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.