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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10397103981039910400

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 146
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 13:50

  airmax78 написав:
  cherchiltank написав:Вєсті с полєй - продажі є але з дисконтом у 25-30 відсотків довоєнної ціни в долярі, ті хто зараз вагаються, продадуть з дисконтом в 40 відсотків на початку осені)

Зараз вже кінець осені.

Сорі - на початку весни звісно
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 14:32

  Frant написав:
  striped написав:
  Frant написав:Подобається 3к брежнєвська панель на Березняках?

\\\ В принципі, більшість новобудів економ-класу - не потрібні, з врахуванням демографії і перспектив цієї території.
Причому - давно не потрібні. З 2008. :mrgreen:

Ой, да ладно -- вон недавно опрос проводили: "73+% опрошенных верит, что Украина в ЕС будет" :lol: -- а на следующий же день после вступления толпы народу как хлынут космопорты строить -- успевай только ремонты в новопокупаемой под аренду недвиге делать :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 14:47

  cherchiltank написав:
  airmax78 написав:
  cherchiltank написав:Вєсті с полєй - продажі є але з дисконтом у 25-30 відсотків довоєнної ціни в долярі, ті хто зараз вагаються, продадуть з дисконтом в 40 відсотків на початку осені)

Зараз вже кінець осені.

Сорі - на початку весни звісно

вот я продал -20%, но всё равно в маленьком плюсе
и зачем спрашивается. снова в польше покупать их хлам ненужный
там, кстати, интересно. цены по всей стране +- одинаковые. у нас я сдавал славутич за 35. в варшаве = 3000 злотых минус 8% налог = 22к.

яр. град спустил с 250 до 230. реально наверное 190. сделаю из нё 2 однухи и сдам. там отключают электрику редко и порядок навели
beee
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 15:05

  Frant написав:Плануєш продати єпенятник і перебратись в столицю, врешті решт?
планирую докупить коммерции. Для коммерции генератор и газовый конвектор вапще не проблема, а сдать жилье без тепла и света - нереально. Если бизнес генерирует хотя бы 50к в месяц, оплатить 12к аренды + топливо для конвектора/генератора не сложно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 09 лис, 2022 15:08, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 16:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank написав:Вєсті с полєй - продажі є але з дисконтом у 25-30 відсотків довоєнної ціни в долярі, ті хто зараз вагаються, продадуть з дисконтом в 40 відсотків на початку осені)
Тобто зафіксовані довоєнні ціни в грн.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 16:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:у нас я сдавал славутич за 35. в варшаве = 3000 злотых минус 8% налог = 22к.

В Варшаве аренда дешевле намного чем в Киеве? Смешно.
ПС, кстати неужели в Киеве уже отменили налоги?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 17:20

  vitaliian написав:
  Frant написав:Плануєш продати єпенятник і перебратись в столицю, врешті решт?
планирую докупить коммерции. Для коммерции генератор и газовый конвектор вапще не проблема, а сдать жилье без тепла и света - нереально. Если бизнес генерирует хотя бы 50к в месяц, оплатить 12к аренды + топливо для конвектора/генератора не сложно.


т. е. Вы предполагаете что хаты без тепла и света сдаваться не будут, т.е. людей в конкретном месте проживать будет меньше, но коммерция (бизнес) в этой же локации будет процветать?

пункт обогрева?
Вы планируете конкурировать с лучшим мером?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 17:24

  BIGor написав:
  beee написав:у нас я сдавал славутич за 35. в варшаве = 3000 злотых минус 8% налог = 22к.

В Варшаве аренда дешевле намного чем в Киеве? Смешно.
ПС, кстати неужели в Киеве уже отменили налоги?

А теперь ещё раз прочти шевеля губами, то что написал я.
При одинаковой стоимости квартиры: славутич 3к и варшава 2к аренда такая, как написал я.
Если тебе смешно, напиши что-то умное, например.
Данный налог в Украине кто-то платит? Покажи мне это физическое лицо. Ты его в природе видел или у тебя рандомный поток мыслей?
beee
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 17:49

  beee написав:
  BIGor написав:
  beee написав:у нас я сдавал славутич за 35. в варшаве = 3000 злотых минус 8% налог = 22к.

В Варшаве аренда дешевле намного чем в Киеве? Смешно.
ПС, кстати неужели в Киеве уже отменили налоги?

А теперь ещё раз прочти шевеля губами, то что написал я.
При одинаковой стоимости квартиры: славутич 3к и варшава 2к аренда такая, как написал я.
Если тебе смешно, напиши что-то умное, например.
Данный налог в Украине кто-то платит? Покажи мне это физическое лицо. Ты его в природе видел или у тебя рандомный поток мыслей?

Bee, зато эти 22к самые ликвидные и белые во всём развитом мире ;)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 17:55

  beee написав:
  BIGor написав:
  beee написав:у нас я сдавал славутич за 35. в варшаве = 3000 злотых минус 8% налог = 22к.

В Варшаве аренда дешевле намного чем в Киеве? Смешно.
ПС, кстати неужели в Киеве уже отменили налоги?

А теперь ещё раз прочти шевеля губами, то что написал я.
При одинаковой стоимости квартиры: славутич 3к и варшава 2к аренда такая, как написал я.
Если тебе смешно, напиши что-то умное, например.
Данный налог в Украине кто-то платит? Покажи мне это физическое лицо. Ты его в природе видел или у тебя рандомный поток мыслей?

Лендлорды не платят налоги, а потом жалуются что война, армия обескровлена и их прелести падают в цене. Да и сказки о 35 тыс грн аренде засунь себе подальше, мистер блатной из 90-х.
BIGor
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