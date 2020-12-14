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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 лис, 2022 22:04
flyman кого мав я здати в Україні?
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BIGor
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Додано: Сер 09 лис, 2022 22:31
flyman написав: BIGor написав:flyman
кого мав я здати в Україні?
лендлордів, в яких ти знімав житло, і які не платили податкиВсе зло в цьому світі твориться з мовчазної згоди глибоко порядних і добрих людей.
(с)
То це я не заплатив податки, чи лендлорди?
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BIGor
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Додано: Сер 09 лис, 2022 22:34
flyman
Лендлорд не станет меньше кушать если поголовно их племя заставить платить налоги
Меньше чуть кушать будет их арендатор которому к цене аренды добавят эти несколько % налогов
А если так постепенно прижмут и пролетариат, который сдаёт бабкины убитые хрущи и брежневки с обойками 80х и аутентичными мебельными стенками, то можно будет нарваться и на очередной майдан
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