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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10398103991040010401

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 146
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 22:04

flyman кого мав я здати в Україні?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 22:31

  flyman написав:
  BIGor написав:flyman кого мав я здати в Україні?

лендлордів, в яких ти знімав житло, і які не платили податки

Все зло в цьому світі твориться з мовчазної згоди глибоко порядних і добрих людей. (с)

То це я не заплатив податки, чи лендлорди?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 22:34

flyman
Лендлорд не станет меньше кушать если поголовно их племя заставить платить налоги
Меньше чуть кушать будет их арендатор которому к цене аренды добавят эти несколько % налогов
А если так постепенно прижмут и пролетариат, который сдаёт бабкины убитые хрущи и брежневки с обойками 80х и аутентичными мебельными стенками, то можно будет нарваться и на очередной майдан
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 01:57

  барабашов написав:flyman
Лендлорд не станет меньше кушать если поголовно их племя заставить платить налоги
Меньше чуть кушать будет их арендатор которому к цене аренды добавят эти несколько % налогов
А если так постепенно прижмут и пролетариат, который сдаёт бабкины убитые хрущи и брежневки с обойками 80х и аутентичными мебельными стенками, то можно будет нарваться и на очередной майдан


На самом деле, лендлордов заставляют все меньше и меньше кушать уже давно.
С некоторыми периодическими послаблениями типа 2004-2008 и еще пара коротких промежутков, объект с одними и теми-же характеристиками теряет во времени способбность "кормить" лендлорда.
Для поддержания привычного образа жизни надо все больше и больше объектов, что выводит само понятие рентный доход из категории "пассивный" в категорию "бизнес".
Это называется рынок. Когда-то это был рынок арендодателей, а сейчас рынок арендаторов, на котором, хлопая растерянными глазками сидят в песочнице "чистильщики обуви" с кучами бабла вложенными в овноблоковые новострои. И не надо было даже войны, чтобы такая ситуация сложилась. Просто надо было оценить масштабы строительства и соотнести их с маштабами депопуляции трудоспособного населения.
Даже икона бетонооптимистов никонов как-то в интервью сказал, что застройщики сами убивают рынок огромными объемами и их надо сократить как минимум на две трети. Кто хочет, может поискать на Лиге это интервью.
После этого, через некоторое время Аркада и Укрбуд сказали ФСЁ.
"Саупадение? Не думаю" (с)
rjkz
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